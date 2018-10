Jeden zawrócił, przesiedli się. Drugi też nie dał rady. Kłopoty z bombardierami

Informacje

Samolot PLL LOT na płycie Lotniska Chopina fot. Mateusz Krawczyk

Zaczęło się około godziny 10.40. - Pilot samolotu bombardier Q400 po starcie maszyny z lotniska w Warszawie zobaczył, że klapy podwozia nie zamknęły się w sposób prawidłowy. W trosce o bezpieczeństwo pasażerów kapitan postanowił zawrócić do Warszawy - powiedział Majszyk.

25 pasażerów

Maszyna SP-EQE bezpiecznie lądowała o 11.05.- Pilot, kiedy wypuścił podwozie podczas lądowania zobaczył, że wszystkie kontrolki podwozia zapaliły się na zielono, co oznacza, że podwozie było zablokowane i nie było potrzeby lądowania w asyście - wyjaśnił Majszyk. Jak przekazał, na pokładzie samolotu było 25 pasażerów. Majszyk zapewnił, że jeszcze we wtorek polecą oni do Kluż-Napoka.- Podstawimy innego bombardiera Q400. Za około 50 minut samolot powinien wystartować - poinformował przed 12.

Ale na tym się nie skończyło. Podstawiony samolot (oznaczenie OY-YBY) wystartował około 12.10. - Po kwadransie zapadła decyzja o powrocie z powodu zadymienia w kabinie, tym razem w asyście straży pożarnej. Nikomu nic się nie stało - podkreśla Majszyk w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

Lot Kluż-Napoka został anulowany. Majszyk dodaje, że przewoźnik zaproponuje pasażerom przebukowanie biletów, a w razie potrzeby nocleg i wyżywienie.

- W tym roku na sto tysięcy rejsów mieliśmy jeszcze dwa przypadki zadymienia w kabinie - podaje dodatkowo statystyki Majszyk.

Nie pierwsze problemy

Wcześniej pisaliśmy o problemach tego typu maszyn.

Bombardier Q400 PLL LOT o numerze SP-EQG trzy razy w tym roku awaryjnie lądował na Lotnisku Chopina. Ostatnio 21 sierpnia.

Za drugim razem - w lipcu - przyczyną również były problemy techniczne związane z podwoziem maszyny. Wówczas samolot, podobnie jak w poniedziałek, leciał z Warszawy do Gdańska, ale zawrócił na Lotnisko Chopina krótko po starcie.

Za pierwszym razem - w styczniu - samolot lądował z uszkodzoną blokadą przedniego podwozia. Po dotknięciu ziemi koła samolotu złożyły się, a samolot uderzył kadłubem o pas startowy. Nikomu z pasażerów ani załogi nic się nie stało. W efekcie tego zdarzenia na cztery godziny trzeba było zamknąć całe lotnisko.

Z kolei we wrześniu czytelnik Kontaktu 24 poinformował nas o problemach z samolotem PLL LOT z Wrocławia do Warszawy. "Maszyna Bombardier Q400 o numerze EQH miała problem z wysunięciem przedniego podwozia" - informował. Potwierdził to rzecznik PLL LOT.

PAP/ran/mś