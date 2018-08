Jeden bezpiecznik to za mało. Już ma nie zalewać Trasy Świętokrzyskiej

Informacje

1/4 Trasa Świętokrzyska pod wodą 2/4 Trasa Świętokrzyskaznów pod wodą fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 3/4 Trasa Świętokrzyska pod wodą fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 4/4 Trasa Świętokrzyska pod wodą fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl







Tylko tego lata Trasę Świętokrzyską zalało dwa razy. Teraz drogowcy zapewniają, że sytuacja się nie powtórzy, bo usterka została naprawiona.

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl po intensywnych opadach Trasa Świętokrzyska dwukrotnie znalazła się pod wodą. Droga była nieprzejezdna w obu kierunkach, a drogowcy tłumaczyli: awaria przepompowni.

Po tych zdarzeniach ZDM zlecił przegląd wszystkich urządzeń.

Po kontroli

Informacje Trasa Świętokrzyska znów pod wodą Po intensywnych opadach Trasa Świętokrzyska znów znalazła się pod wodą. Była nieprzejezdna w obu kierunkach w okolicach Zabranieckiej. Drogowcy... WIĘCEJ »

- Tak jak wcześniej informowaliśmy, przepompownie nie funkcjonowały prawidłowo ze względu na brak zasilania - mówi Karolina Gałecka rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich. - Szczegółowy przegląd wykazał, że linia podstawowa i linia rezerwowa funkcjonowały na jednym bezpieczniku. Przy obfitych opadach deszczu, cztery przepompownie nie były w stanie pobierać dużej ilości wody, pracując tylko i wyłącznie na jednym bezpieczniku - dodaje.

Przedstawicielka ZDM-u zapewnia, że sytuacja się nie powtórzy. Prace, które mają zapobiec takim sytuacjom, zostały już wykonane w ramach wciąż obowiązującej gwarancji przez firmę, która wybudowała trasę

- Firma w ramach gwarancji przebudowała bezpieczniki, tak, aby każda przepompownia pracowała na oddzielnym. Każda przepompownia ma teraz oddzielną fazę, a co za tym idzie więcej mocy do samej pracy urządzenia. To z pewnością pozwoli zapobiec sytuacjom z zeszłego miesiąca - informuje Karolina Gałecka.

Przegląd przepompowni

Ponadto - jak informuje ZDM - firma została zobligowana do wykonania przeglądu samych przepompowni i całej podziemnej infrastruktury, żeby mieć pewność prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów.

- Tutaj nie było żadnych zastrzeżeń co do pracy pozostałych urządzeń - kończy Gałecka.

Trasa Świętokrzyska została oddana do użytku 31 października ubiegłego roku.

Trasa Świętorkzyska pod wodą Trasa Świętorkzyska pod wodą Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Trasa Świętorkzyska pod wodą Nielicznym udało się przejechać Nielicznym udało się przejechać Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Nielicznym udało się przejechać Przejazd pod torami został zalany Przejazd pod torami został zalany Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Przejazd pod torami został zalany Trasa Świętorkzyska pod wodą Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

kz/pm