Informacje

Świadek zeznaje przed komisją fot. Radek Pietruszka / PAP

We wtorek komisja Jakiego przeprowadza tak zwane posiedzenie ogólne, niepoświęcone żadnemu konkretnemu adresowi. Jako świadków wezwano trzy osoby: małżeństwo Robełków oraz byłego prezesa spółki Plater Mirosława Bieńka. Posiedzenie relacjonujemy na tvnwarszawa.pl.

To nie pierwsze przesłuchanie komisji weryfikacyjnej, na które wzywana jest powyższa trójka. Wszyscy mieli zeznawać na posiedzeniach w lipcu, lecz nie stawili się. Mirosław Bieniek i Marian Robełek zostali ukarani grzywną po 20 tysięcy złotych każdy. Danuta Robełek grzywny uniknęła, bo - jak wskazali członkowie komisji - dostarczyła usprawiedliwienie, że jest w szpitalu.

Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta pytany, dlaczego komisji zależy na przesłuchaniu tych świadków, poinformował, że osoby te "blisko współpracowały przy reprywatyzacji wielu warszawskich nieruchomości". - Pan Bieniek współpracował z Robertem N. w kluczowych sprawach, między innymi Mokotowskiej 63 i są beneficjentami szeregu decyzji zwrotowych. Komisja bada te reprywatyzacje i zasadne jest ich wezwanie - powiedział Kaleta.

10.13 Przewodniczący komisji Patryk Jaki otworzył posiedzenie. Rozpoczął tradycyjnie od sprawdzenia listy obecności wezwanych stron i świadków. - Wszyscy wezwani na dzisiejsze posiedzenie stawili się - oznajmił Jaki.

10.16 Rozpoczęło się przesłuchanie pierwszego świadka - Danuty Robełek, która zaczęła od wygłoszenia tzw. swobodnego oświadczenia. - Jako wezwana do złożenia zeznań chcę oświadczyć, że nie mam wiedzy o okolicznościach, w jakich dochodziło do wydawania stołecznych nieruchomości. Od 12 lat jestem emerytką i zajmuje się przede wszystkim rodziną.

Dodała, że mąż zajmuje się nieruchomościami, a ona "darzy go pełnym zaufaniem". - Nie znam żadnych okoliczności o uchybieniach dotyczących nabywania przez nas nieruchomości. Nigdy nie uczestniczyłam w żadnych transakcjach, negocjacjach, nie poznałam urzędników warszawskiego magistratu oprócz tych, których spotykałam przy podpisywaniu aktów notarialnych - mówiła dalej Danuta Robełek.

Zaznaczyła jednak, że "mimo braku informacji - deklaruje wolę współpracy z komisją".

Po oświadczeniu członkowie komisji zaczęli zadawać pytania. Jako pierwszy przewodniczący Patryk Jaki, który chciał wiedzieć, jak zwiększył się majątek państwa Robełków wobec transakcji związanych z reprywatyzacją. Świadek przekonywała, że o tym nie wie, "nigdy się tymi sprawami nie interesowała".

Na pytanie, czy Danuta Robełek spotykała się z mecenasem Robertem N. lub jego siostrą Marzeną K., świadek odpowiedziała, że nie. Dodała, że nie wie, czy z tymi osobami spotykał się jej mąż. - Nigdy nic o tym nie mówił - stwierdziła.

Przewodniczący Patryk Jaki fot. Radek Pietruszka / PAP

10.23 Po Jakim pytania zaczął zadawać wiceprzewodniczący Sebastian Kaleta. Pytał m.in. o Brygidę Kingę-Gaworek związaną m.in. z kamienicą przy Mokotowskiej 40. Robełek potwierdziła, że zna tę panią, ale zapewniła, że nie podpisywała z nią żadnych aktów notarialnych.

Dalej Kaleta pytał m.in. o udział Danuty Robełek w reprywatyzacjach. - Czy wie pani, w ilu uczestniczyła? - dociekał. - Nie. Nie chcę mieć takich wiadomości, nie interesuję mnie to - odpowiedziała świadek.

Do przesłuchania wtrącił się Patryk Jaki, który zaczął wyliczać adresy przy Mokotowskiej, Jana Kazimierza (na Woli), Noakowskiego, Nowym Świacie czy Emilii Plater. - Świadek nie wiedziała, że przejmuje te nieruchomości? - zapytał.

- Podpisywałam to w ramach wspólnoty majątkowej, jakiej wymagają przepisy - podała Robełek.

Kiedy Kaleta zaczął dopytywać o poszczególne adresy, Robełek konsekwentnie odpowiadała, że "ich nie zna", "nigdy w nim nie była", "nie interesowała się".

Pytana natomiast o znajomość z Mirosławem Bieńkiem, świadek poinformowała, że go nie zna, a na wtorkowym posiedzeniu "zobaczyła go pierwszy raz". - To nawet pani nie wie, że byliście właścicielami jednej kamienicy? - powiedział Kaleta. - Nie - powiedziała krótko Robełek.

10.38 Po wiceprzewodniczącym głos przeszedł do Łukasza Kondratki, członka komisji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Pytał o znajomość z licznymi urzędnikami ratusza. Świadek konsekwentnie odpowiadała przecząco - że ich nie zna.

- Jak to się mogło stać, że pani nic o reprywatyzacjach nie wie? Jak pani podpisywała te wszystkie akty notarialne? - dziwił się członek komisji. - W związku z długotrwałym pożyciem z mężem, bo znam go już 50 lat, to kiedy mnie poprosił, że jedziemy dziś podpisać umowę to jechałam i podpisywałam -odpowiedziała Danuta Robełek.

Kolejny członek komisji - Adam Zieliński (z ramienia Kukiz’15) pytał m.in., czy ze świadkiem kontaktowali się lokatorzy przejmowanych budynków. Robełek powiedziała, że nie.

10.50 Zakończyło się przesłuchanie Danuty Robełek. Przewodniczący ogłosił kilka minut przerwy.

Komisja w pełnym składzie fot. Radek Pietruszka / PAP

11.00 Po krótkiej przerwie przewodniczący wznowił posiedzenie. Rozpoczęło się przesłuchanie drugiego świadka - Mirosława Bieńka.

Na wstępie wiceprzewodniczący Kaleta zapytał, jak długo świadek zajmuje się nieruchomościami. - Interesuję się tym od kilkunastu lat. Poszukuję różnych nieruchomości, sprawdzam budynki Warszawy pod kątem historii, sprawdzam powojenne losy - odpowiedział Bieniek. - Jeśli jakaś nieruchomość była atrakcyjna i dla mnie interesująca, próbowałem kontaktować się z dawnymi właścicielami - dodał.

Dopytywany o to, co znaczy "atrakcyjna" dopowiedział, że chodzi m.in. o lokalizację i stan prawny.

Dalej Kaleta chciał wiedzieć, kiedy świadek poznał mecenasa Roberta N. - Przy okazji jakiejś sprawy, którą się interesowałem. Dziś już trudno mi powiedzieć, co to za sprawa. Około 10 lat temu. To było jednorazowe spotkanie, a po jakimś czasie, kiedy rozpoczął swoją praktykę bardziej intensywnie spotykałem się z nim w celu konsultowania pewnych spraw - podał Bieniek.

Pytany natomiast o kontakt z urzędnikami i wizyty w danym Biurze Gospodarki Nieruchomościami zapewnił, że "nigdy tam nie był".

Wtrącił się przewodniczący Jaki. - A czy po 2007 roku jakaś sprawa w ratuszu zakończyła się dla pana odmową? - zapytał. Świadek powiedział, że nie.

Dalej Jaki pytał o znajomość z Marzeną K., znaną dawną urzędniczką Ministerstwa Sprawiedliwości i siostra mecenasa Roberta N. Bieniek poinformował, że spotkał ją kilka lat temu, "kiedy był właścicielem roszczeń do Mokotowskiej 63". - Sprzedałem jej połowę udziałów, potrzebowałem na gwałt pieniędzy - mówił dalej. Kiedy Jaki zapytał, że sprzedał je ze pół miliona - świadek potwierdził.

- A potem znów odkupił to pan za 10,5 miliona. Skąd pieniądze? - dociekał Jaki. Bieniek odparł, że otrzymał kredyt z banku. Dopytywany, po co cała ta transakcja, świadek utrzymywał, że "wcześniej sprzedał udziały, bo miał trudną sytuację i potrzebował pieniędzy".

Dalej Jaki pytał m.in. o spółkę Deldero, która pojawia się w aktach sprawy. Zaznacza, że została założona na Cyprze. - To moja, założona na Cyprze, by mieć lepsze podatki - potwierdził Bieniek.

Sprawa spółki miała związek z reprywatyzacją Mokotowskiej 63. Komisja weryfikacyjna zajmowała się już tą sprawą i wydała decyzję (uchyliła reprywatyzację), z którą Bieniek (jako współwłaściciel) nie zgodził się i złożył sprawę w sądzie. Dlatego na wiele pytań, które padały na wtorkowym przesłuchaniu nie chciał udzielać odpowiedzi. Przekonywał, że sprawą zajmuje się Wojewódzki Sąd Administracyjny, a świadek jest stroną w tym postępowaniu i odmawia zeznań w tym konkretnym temacie.

Zobacz relację z poprzedniego posiedzenia komisji, na które wezwano Robełków i Bieńka:

kw/PAP/pm