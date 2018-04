Informacje

Naprawiał samochody

Zaczęło się od kradzieży range rovera wartego 330 tysięcy złotych. Kierowca, który nim jechał, zapewne się spieszył i został uchwycony przez fotoradar u zbiegu alei Niepodległości i ulicy Batorego. Jak podaje policja, przekroczył prędkość o 19 km/h.

- Funkcjonariusze operacyjni ustalili, że mężczyzna siedzący za kierownicą kradzionego auta to 42-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego zajmujący się garażową naprawą samochodów – informuje Robert Koniuszy z komendy rejonowej na Mokotowie.

- Wojciech D. został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Mimo wyraźnego zdjęcia zrobionego przez urządzenie, nie przyznawał się do kradzieży twierdząc, że to nie on i że nie zna mężczyzny siedzącego na miejscu pasażera – dodaje.

42-latek usłyszał zarzut włamania i kradzieży samochodu, za co grozi mu do 10 lat więzienia. Będzie też musiał zapłacić mandat za przekroczenie prędkości. Policjanci twierdzą, że ustalili również tożsamość wspólnika podejrzanego 42-latka. Trwają poszukiwania.

Nie tylko tego mężczyzny. Nie udało się również odzyskać auta. – Policjanci prowadzą działania w celu odzyskania pojazdu – wyjaśnia Koniuszy.

