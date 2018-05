Informacje

PSL ma kandydata na prezydenta Warszawy TVN24

"Nie można dzielić"

- Wiele osób mówi, że Warszawa to nie jest miejsce, gdzie ludowcy mają szansę. "Ludowy" znaczy powszechny, dla wszystkich, nie dla wybranych, dla tych, którzy przyjechali tutaj kilka miesięcy temu, dla tych, którzy się tutaj urodzili. Warszawa jest dla wszystkich, to jest nasza stolica, wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Wybory jesienią

Przedstawiając kandydaturę Stefaniaka, lider ludowców zapewnił, że PSL "jako najpoważniejsza partia polityczna w Polsce z powagą podchodzi do tych wyborów (samorządowych - red)".Również Stefaniak podkreślał, że "każdy, kto chce, może czuć się warszawiakiem, nie można dzielić ludzi na tych, którzy tu przyjechali, i tych, którzy się tu urodzili".Jak mówił, "trzeba wymagać od miasta uczciwości i na pewno bardzo ważnym filarem tej kampanii będzie sprawa reprywatyzacji". Stefaniak ocenił, że będzie to bardzo istotny temat. - My nie mamy co tuszować tu w Warszawie, my jesteśmy po stronie warszawiaków (...), Warszawa musi być miastem sprawiedliwym - oświadczył.

Dotychczas start w wyborach ogłosili Rafał Trzaskowski (kandydat PO, popierany przez Nowoczesną), Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica), a także były wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.

SZEF PSL MÓWIŁ O WYSTAWIENIU WŁASNEGO KANDYDATA 24 MAJA W TVN24:





PAP/ran/pm