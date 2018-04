Jakub R. będzie mogł wyjść na wolność. Jeśli zapłaci dwa miliony

Informacje

Jakub R., były wiceszef Biura Gospodarki Nieruchomościami

Były urzędnik warszawskiego ratusza Jakub R., któremu prokuratura zarzuca przyjmowanie wielomilionowych łapówek za decyzje reprywatyzacyjne, będzie mógł opuścić areszt. - Sąd postanowił, że może wyjść na wolność za poręczeniem majątkowym. Wysokość kaucji ustalono na dwa miliony złotych - poinformował jego brat Marcin Rudnicki. Prokuratura Regionalna potwierdziła tę informację.





Decyzję podjął wrocławski sąd apelacyjny, który rozpatrywał wniosek prokuratury o przedłużenie aresztu dla Jakuba R. o kolejne trzy miesiące. Według śledczych z Centralnego Biura Antykorupcyjnego urzędnik miał przyjąć łącznie ponad 30 milionów łapówek za decyzje o reprywatyzacji.

- Mój klient jest w areszcie już od ponad roku dlatego wniosek o przedłużenie aresztu rozpatrywał Sąd Apelacyjny - mówi mecenas Olgierd Grodziński. Sąd zdecydował, że Jakub R. będzie mógł opuścić areszt, jeśli wpłaci kaucję w wysokości dwóch milionów.

- Poręczeniem może być hipoteka nieruchomości, trwa więc gorączkowe liczenie wartości tego, co możemy zastawić - poinformował brat byłego urzędnika stołecznego ratusza.

- Rozprawa odbyła się w czwartek. Sąd co do zasady przedłużył areszt na kolejne trzy miesiące, ale jeśli do 20 maja Jakub R. wpłaci kwotę dwóch milionów złotych, to areszt ulegnie zmianie na poręczenie majątkowe - powiedziała w rozmowie z portalem tvnwarszawa.pl Katarzyna Bylicka z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Dopytywana, czy śledczy będą się odwoływać od tej decyzji, dodała, że "prokurator rozważa taką możliwość".

Niebezpieczne związki

Oprócz Jakuba R. za kratki aresztu trafiła również jego ponad 80 letnia matka, znana warszawska prawniczka. Posiedzenie, na którym zapadnie ewentualna decyzja o przedłużeniu jej aresztu tymczasowego, odbędzie się w przyszłym tygodniu. Według śledczych zarówno R. jak i jego matka ściśle współpracowali w machinacjach przy zwrocie warszawskich nieruchomości, co miało im przynieść wielomilionowy majątek.

Już zza krat aresztu tymczasowego Jakub R. rozesłał pisma do najważniejszych osób w państwie, w których przedstawił swoją wersję udziału w procederze. Premiera, prezydenta i członków komisji weryfikacyjnej poinformował, że swoją pracę w ratuszu zawdzięczał prywatnym znajomościom z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem - dzisiejszymi koordynatorami służb specjalnych - oraz szefem CBA Ernestem Bejdą.

Miał być namawiany do udziału w tajnej akcji służby antykorupcyjnej, która pozwoliłaby skompromitować jakiegoś ważnego polityka Platformy Obywatelskiej. W swoich pismach twierdził również, że był namawiany przez wicekoordynatora służb specjalnych Macieja Wąsika, by pomógł wzbogacić się partii Prawo i Sprawiedliwość na decyzjach reprywatyzacyjnych.

Niechciany świadek

Wszystkie osoby wymieniane przez Jakuba R. odpowiadają, że są to pomówienia. - Jedyną rzeczą, którą zrobiliśmy, to zatrzymaliśmy osoby, które stanowią rodzinę mojego dawnego znajomego (Marcina Rudnickiego - red). Doprowadziliśmy do tego, że siedzą w areszcie. I to jest atak, który jest tym wywołany - w taki sposób odpowiadał przed kamerami Maciej Wąsik, zastępca Mariusza Kamińskiego w urzędzie ministra koordynatora służb specjalnych.

W efekcie pism Jakuba R. prokuratura wszczęła postępowanie, które ma zbadać jego relacje z dzisiejszymi wpływowymi politykami PiS. Sama komisja weryfikacyjna na razie nie zgodziła się na przesłuchanie Jakuba R. argumentując, że zaszkodziłoby to intensywnie działającej prokuraturze i CBA.

Opozycja chce, by rząd wyjaśnił na posiedzeniu Sejmu, jakie działania podjął w związku z oskarżeniami formułowanymi przez Jakuba R.

Jakub R., "szara eminencja ratusza" Leszedk Dawidowicz, TVN24

Robert Zieliński/Karolina Wiśniewska/mś