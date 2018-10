Informacje



- Mógłbym powiedzieć, że mogłem zrobić coś więcej. Ale to nie będzie prawda. Zrobiłem wszystko, co dało się zrobić - powiedział Patryk Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy. Według danych Ipsos, uzyskał on 30,9 procent głosów, przegrywając w pierwszej turze z Rafałem Trzaskowskim z Koalicji Obywatelskiej.

- Chciałbym rozpocząć od nowej tradycji. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować Rafałowi Trzaskowskiemu i życzyć mu powodzenia. Im lepiej będzie mu szło, tym lepiej będzie rozwijała się Warszawa - powiedział tuż po ogłoszeniu wyników sondażowych Jaki. I dodał, że Trzaskowski może liczyć na jego pomoc.

Podkreślił też, że okres kampanii wyborczej był wyjątkowy i chciałby za to podziękować. - Mógłbym powiedzieć, że mogłem zrobić coś więcej. Ale to nie będzie prawda. Zrobiłem wszystko, co dało się zrobić - dodał polityk.

"Szklanego sufitu nie da się przebić"

Jaki zwrócił też uwagę na to, że mimo przegranej, jego wynik jest jednym z najwyższych, które Prawu i Sprawiedliwości udało się uzyskać w stolicy. - Wiele wskazuje na to, że to jest najlepszy wynik naszej formacji od wielu lat. Czasem jest tak, że szklanego sufitu nie da się przebić. Dopóki walczysz - jesteś zwycięzcą. My walczyliśmy i bardzo za to państwu dziękuję - powiedział.

Przypomnijmy, że w 2014 roku Jacek Sasin zdobył w pierwszej turze wyborów 27,71 proc.

"Zaciskaliśmy zęby i walczyliśmy"

Jaki odniósł się też do wyniku, który jego formacja uzyskała w skali kraju. - Co najważniejsze, naszą ciężką pracą dołożyliśmy nie cegiełkę, ale cegłę, dzięki czemu Zjednoczona Prawica wygrała wybory samorządowe w Polsce - podkreślił.

- Dziękuję za te ponad pół roku pracy. Było nam bardzo ciężko, zaciskaliśmy zęby i walczyliśmy. Wiele osób uwierzyło, że w Warszawie da się coś zmienić. Chcę się ukłonić i podziękować za to wszystko. Wygraliśmy kolejne wybory, ale nie powiedzieliśmy ostatniego słowa - powiedział Jaki. I zaznaczył, że są jeszcze wybory do Europarlamentu, wybory prezydenckie i parlamentarne.

- Zjednoczona Prawica pokazała, że potrafi wygrywać i nasz jest w tym duży udział – podsumował kandydat.

Pierwsze wyniki sondażowe

Zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez Ipsos, Rafał Trzaskowski wygrał wybory w pierwszej turze z wynikiem 54,1 proc. Na drugim miejscu znalazł się Patryk Jaki, który zdobył 30,9 proc.

Trzeci był kandydat komitetu Wygra Warszawa Jan Śpiewak, który wśród badanych miał 3-procentowe poparcie.

Poza podium znaleźli się: Marek Jakubiak: 2,6 proc., Justyna Glusman: 2,6 proc., Andrzej Rozenek: 1,5 proc.

Jacek Wojciechowicz i Janusz Korwin-Mikke zdobyli po 1 proc. głosów. Jakub Stefaniak i Piotr Ikonowicz uzyskali po 0,8 proc., Paweł Tanajno: 0,6 proc., Jan Potocki i Sławomir Antonik - po 0,4 proc. i ostatnia - Krystyna Krzekotowska zdobyła 0,3 proc.

