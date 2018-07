Informacje

Powołanie nowej funkcji centralnego lekarza miasta i 24-godzinne dyżury pediatryczne w każdej dzielnicy - zapowiedział w środę kandydat na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. Mówił też o konieczności wprowadzenia miejskich programów walczących z depresją i otyłością.



Polityk Zjednoczonej Prawicy na konferencji przedstawił pomysły dotyczące polityki zdrowotnej. Jak powiedział na wstępie, "to jedno z najważniejszych wyzwań przyszłego prezydenta Warszawy". - Niestety zbyt często warszawskie rodziny i dzieci mają utrudniony dostęp do służby zdrowia, nawet do tej podstawowej opieki pediatrycznej - skomentował.

Centralny lekarz miasta

Promocja zdrowej żywności

- Jak wygram wybory na prezydenta, to powołam nową instytucję - lekarza miasta stołecznego Warszawy. Będzie on miał specjalne uprawnienia i zadanie skoordynowania całej polityki zdrowotnej w mieście, dotyczącej też współpracy z placówkami, których właścicielem nie jest samorząd - mówił Jaki.Dopytywany przez dziennikarzy dodał, że centralny lekarz miałby być bardziej menadżerem niż specjalistą zajmującym się daną dziedziną medycyny. Do jego zadań należałoby m.in. koordynowanie kolejek w poszczególnych placówkach. Ze swojej działalności miałby składać raport przed Radą Warszawy.Druga propozycja, jaką złożył kandydat to 24-godzinne dyżury pediatryczne w każdej dzielnicy. Obecny na konferencji radny miejski Oskar Hejka (PiS) zwrócił uwagę, że brak szybkiego dostępu do lekarzy to jeden z najczęstszych problemów, z którymi mieliby zgłaszać się do niego mieszkańcy. - Dostępność pediatrów best bardzo słaba. Jeżeli musimy czekać na wizytę z dzieckiem tydzień, dwa czy trzy, to staje się to bezcelowe - podkreślał.

Kolejna propozycja kandydata prawicy to wprowadzenie programu "Zdrowa warszawska rodzina". Jego celem - jak mówił Jaki - miałaby być m.in. walka z otyłością, z dopalaczami i narkotykami. - Miasto musi się włączyć w tę walkę - stwierdził.





Walka z depresją

- Dodatkowo w ramach programu "Zdrowa warszawska rodzina" miasto przygotuje w każdej dzielnicy teren na targowisko tylko dla zdrowej i naturalnej żywności - zapowiedział Jaki. Radny Hejka dodał, że mieliby tam sprzedawać rolnicy z całego województwa. Przyznał też, że obecnie takie targowiska w Warszawie istnieją, ale "jest ich tylko kilka". - Często starsze osoby muszą jechać po takie [naturalne - red.] produkty dwie dzielnice dalej - dopowiedział Hejka.W kwestii zdrowej żywności Jaki zapowiedział też, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracuje nowe prawo, wprowadzające zniżki podatkowe "dla osób, które będą chciały prowadzić działalność gospodarczą związaną ze zdrową żywnością".

Następny punkt przedstawiony przez kandydata to miejski program przeciwdziałania depresji, która - jak wskazał Jaki - jest wyzwaniem cywilizacyjnym. - Szczególnie w Warszawie. Warszawiacy pracują chyba najciężej w Europie, mamy wyścigi szczurów w korporacjach, ale problem dotyka też osoby w wieku szkolnym - mówił. Nie wyjaśnił jednak, na czym dokładnie ten program miałby polegać.



I ostatnia poruszona przez Jakiego kwestia to zapowiedź wprowadzenia miejskich programów profilaktycznych nastawionych szczególnie na walkę z nowotworami i chorobami serca. - Profilaktyka jest dużo tańsza niż późniejsze leczenie - zaznaczył Jaki, nie precyzując również na czym programy te miałyby polegać.



Na koniec Jaki zaznaczył, że przedstawione przez niego propozycje "to pierwsza część programu zdrowotnego". Nie wiadomo jednak, kiedy poznamy kolejne.

