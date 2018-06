Jaki zapowiada domknięcie obwodnicy Śródmieścia

Informacje

- Jeśli wygram wybory, dokończona zostanie budowa obwodnicy śródmiejskiej. Stworzymy "prawdziwy ring w mieście", odciążone zostaną rozjeżdżane przez tranzyt ulice Pragi - zapowiedział we wtorek Patryk Jaki.

- Ta konferencja będzie poświęcona jednej z największych bolączek Warszawy, problemowi infrastrukturalnemu i korkom - powiedział już na wstępie kandydat na prezydenta stolicy.

Briefing został zorganizowany przy rondzie Żaba. Nieprzypadkowo. Właśnie tam urywa się obwodnica śródmiejska, przechodząca mostem Gdańskim, ulicami: Słomińskiego, Okopową, Wawelską i Trasą Łazienkowską, do jej zamknięcia brakuje odcinka od ronda Wiatraczna do ronda Żaba.

Celem obwodnicy jest wydzielenie ścisłego centrum stolicy, w którym ograniczony ma być ruch samochodowy, a uprzywilejowana komunikacja zbiorowa. Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiadała tę inwestycję już w 2006 roku, a potem w 2010 i 2014. Między Pragą i Targówkiem nie ruszyły jednak żadne prace, co nie omieszkał wypomnieć obecnej prezydent Patryk Jaki. - Minęły trzy kadencje, i to jest kolejna obietnica, której nie dotrzymała - powiedział.

"Mocne zobowiązanie"

- Dlatego my chcemy podjąć mocne zobowiązanie mówiące o tym, że zamkniemy obwodnicę śródmiejską, stworzymy prawdziwy ring, pierwszy pełny ring w mieście, ring śródmiejski - zadeklarował.

Dalej podkreślił, że dzięki tej inwestycji zyska zwłaszcza Praga Północ, której ulice - obecnie zakorkowane - staną się rozluźnione i bardziej lokalne. - Z drugiej strony takie miejsca jak tutaj, czyli dojazd z Białołęki i Targówka będzie dużo łatwiejszy - zapewnił Jaki.

- To będzie bardzo duże wyzwanie dla prawobrzeżnej części Warszawy i można to zrobić - powiedział. Dopytywany o termin i koszty przedsięwzięcia poinformował, że jeżeli zostanie prezydentem stolicy, to "ta inwestycja od razu pojawi się w kluczowych dokumentach finansowych miasta".

Kolejna propozycja programowa pod dyskusję dla warszawiaków. #Jaki2018 pic.twitter.com/bcXNyWWvQp — Patryk Jaki (@PatrykJaki) 26 czerwca 2018

Kiedy i za ile?

W kontekście kosztów dodał z kolei, że dokładna kwota będzie znana dopiero po wykonaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej. - Szacuje się jednak, że będzie to około 300 milionów złotych - stwierdził.

Jakiemu towarzyszył we wtorek burmistrz Pragi-Północ Wojciech Zabłocki. Zaznaczył, że domknięcie obwodnicy Śródmieścia to dla jego dzielnicy kluczowa sprawa. - Obecnie na Pradze jest ruch tranzytowy, mnóstwo korków, smogu i tego nie powinno być - mówił.

Radny Targówka Cezary Wąsik (PiS) dodał, że mieszkańcy tej dzielnicy "przez dwanaście lat czuli się oszukani przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, która obiecywała od swojej pierwszej kadencji, że ta obwodnica powstanie".

Domknięcie obwodnicy śródmiejskiej - między rondem Wiatraczna i Żaba - zadeklarował też Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy mówił o tym podczas swojej konferencji dotyczącej transportu w mieście, którą zorganizował na początku maja.

