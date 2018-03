Informacje

Konferencja Patryka Jakiego fot. Jakub Kamiński / PAP

- Komisja weryfikacyjna w piątek przekaże wezwanie dla prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i przewodniczącej rady miasta Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej na rozprawę, która odbędzie się 28 marca - poinformował w piątek szef komisji Patryk Jaki.

Jaki poinformował, że we wtorek komisja wyda trzy decyzje dotyczące trzech kolejnych nieruchomości, a w środę odbędzie się konferencja w tej sprawie. Kolejnym ważnym dniem ma być poniedziałek (26 marca), kiedy poznamy decyzje dotyczących kolejnych nieruchomości.

Wezwano prezydent i przewodniczącą

Poinformował też, że 28 marca odbędzie się pierwsza rozprawa na tak zwanych zasadach "ogólnych". - Na tę rozprawę zostaną dzisiaj przekazane wezwania dla dwóch osób. Pierwszą będzie Hanna Gronkiewicz-Waltz (wezwana - red.) już na nowych zasadach - powiedział.

Chodzi o nowelizację ustawy o komisji weryfikacyjnej. Zgodnie z nią, jeśli Gronkiewicz-Waltz się nie stawi, będzie mogła zostać ukarana - jak powiedział Jaki - kwotą wyższą niż w pierwotnej ustawie.

Drugą osobą, która otrzyma wezwanie od komisji, będzie przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, która - jak wskazał Jaki - jest przewodniczącą organu, który ma "obowiązek sprawować nadzór i kontrolę nad prezydentem miasta".

Do 30 tysięcy złotych kary

Nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 14 lutego.

Nowela przewiduje zwiększenie kar grzywny do 10 tysięcy złotych za pierwsze niestawiennictwo przed komisję weryfikacyjną i do 30 tysięcy za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 miliona złotych na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.

PAP/kw/r