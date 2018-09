Jaki sadził dęby w Lesie Bemowskim. "Warszawa potrzebuje więcej zieleni"

Informacje



- Warszawa potrzebuje więcej zieleni. Jeśli zostanę prezydentem stolicy będę o nią dbał - powiedział w środę kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki. By przypieczętować obietnicę, wziął udział w akcji sadzenia dębów.

Jaki na konferencji prasowej w Lesie Bemowskim mówił, że jeśli zostanie prezydentem Warszawy dbanie o warszawską zieleń będzie dla niego jednym z priorytetów. - Ważne będzie dla mnie dbanie, aby odbudować tę tkankę, która daje powietrze i pozwala walczyć na co dzień w stolicy ze smogiem - podkreślił.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy wziął udział w akcji sadzenia 21 dębów. Przekonywał, że jeśli zostanie prezydentem miasta, takie akcje będą miały "charakter instytucjonalny". - Warszawa potrzebuje więcej zieleni, więcej drzew. Warszawa potrzebuje tego, aby odbudowywać tę naturalną tkankę, która pozwala naszemu miastu oddychać - oświadczył Jaki.

Według niego zieleń w stolicy jest "często degradowana przez decyzje urzędników i prace deweloperów".

"Dla właścicieli nikt nic nie zrobił"

Burmistrz Bemowa Michał Grodzki zwracał uwagę, że lasy rosną również na terenach prywatnych. - Ponad 13 tysięcy działek leśnych, to są działki osób prywatnych i warto, żeby one razem z nami dbały wspólnie o las. Nie tylko władze publiczne, nie tylko instytucje, nie tylko nadleśnictwa muszą dbać o to, aby w Warszawie mogły rosnąć drzewa, abyśmy mogli oddychać czystym powietrzem - zauważył. Dodał, że "warto wspierać" właścicieli lasów, bo - jak stwierdził - "do tej pory byli oni zostawieni praktycznie sami sobie".

Prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów Stefan Traczyk również ocenił, że obecna władza zostawiła prywatnych właścicieli "samych sobie". - Prywatne lasy podlegają nadzorowi starosty, czyli prezydent Warszawy. Przez te trzy kadencje tak naprawdę dla tych właścicieli nikt nic nie zrobił - powiedział Traczyk. Dodał, że jego Stowarzyszenie przygotowuje projekt zmian prawnych, który ma na celu utworzenie w Polsce Izb Leśnych. Miałyby one zrzeszać prywatnych właścicieli lasów. Zadaniem Izb byłoby umożliwienie współpracy właścicieli.

Zdaniem Traczyka, jeśli Jaki po wygranych wyborach wsparłby Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów w przygotowywanym projekcie, to jego wdrożenie byłoby "skuteczne".

PAP/kk/b

Zdjęcie główne: PAP / Rafał Guz