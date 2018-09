Jaki: rozwój terenów zielonych jednym z moich priorytetów

Informacje

Zrobię wszystko, by Warszawa miała jak najwięcej terenów pod parki. Jeśli wygram wybory, rozwój terenów zielonych będzie jednym z moich priorytetów - zapowiedział w poniedziałek kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki.

- Jeżeli wygram wybory na prezydenta Warszawy, to zrobię wszystko co w mojej mocy, by stolica miała jak najwięcej terenów zielonych - powiedział Jaki podczas konferencji prasowej zorganizowanej na skraju Lasu Kabackiego w Warszawie.

Dodał, że będzie to jeden z jego priorytetów. Jaki podkreślał też wagę równomiernego rozwoju miasta.

- W przyszłości musimy dbać o płuca Warszawy - oświadczył.

"Da się"

Kandydat na wiceprezydenta Piotr Guział dodał, że za jego kadencji na stanowisku burmistrza Ursynowa, dzielnica ta wydawała na zieleń najwięcej spośród wszystkich warszawskich dzielnic "i więcej niż wszystkie dzielnice razem wzięte".

- Zatem można łamać stereotypy pokazywać, że się da, bo wcześniej mówiono, że się nie da - oświadczył.

Podkreślał też, że niezagospodarowane dziś tereny w Warszawie należy przeznaczyć na rekreację i chronić przed zabudową.

PAP/kz