Informacje

Na terenach między Portem Czerniakowskim, a Legią powstanie Centrum Młodego Przedsiębiorcy - zadeklarował kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. Centrum ma być uzupełnieniem Dzielnicy Przyszłość i wsparciem dla startupów. - Stolica powinna być otwarta na wszystkich niezależnie od pochodzenia, jeśli pracują dla miasta - podkreślił.



Na piątkowej konferencji prasowej, zorganizowanej na miejscu, w którym Patryk Jaki widzi inwestycję, kandydat zapewnił, że jeśli zostanie prezydentem, centrum powstanie do końca pierwszej kadencji. - Większość osób marzy, żeby otworzyć własną firmę. I zadaniem miasta tak ambitnego jak Warszawa jest takie marzenia wspierać - zapewnił.

Centrum Młodego Przedsiębiorcy to uzupełnienie flagowego projektu kampanii Jakiego, czyli Dzielnicy Przyszłość. Ma ona znajdować się wzdłuż Wisły - od północnych do południowych granic Warszawy i być miejscem innowacji, nastawionym przede wszystkim na biznes.

Biznes i innowacje



- To centrum, które będzie wyjątkowe w skali europejskiej. Nie tylko będzie zbudowane na bazie nowoczesnych, zielonych i autonomicznych technologii. Ale będzie sprawiało, że każdy kto pewnego dnia zapragnie czegoś nowego i będzie chciał sprawdzić, jak prowadzi się własną firmę, będzie mógł to zrobić z pomocą miasta - opisywał Jaki. Zapowiedział też, że przygotuje takie warunki, by każdy warszawiak mógł tu stworzyć własna firmę na preferencyjnych warunkach. Miejsce ma zapewnić pełną pomoc specjalistyczną i prawną dla takich osób.

- Będzie to też centrum smart city, gdzie wszyscy będą mogli rozwijać swoje firmy pod kątem nowoczesnych technologii i innowacyjnej gospodarki - wyliczał kandydat. Polityk chce też m.in. z funduszy miejskich utworzyć fundusz wspierający startupy. - Będzie to też miejsce promocji zagranicznej istniejących w Warszawie nowych innowacyjnych przedsiębiorstw - zapewnił. Na budowę całej "dzielnicy przyszłości" Jaki chce przeznaczyć jeden procent rocznego budżetu miasta. Liczy na udział prywatnych przedsiębiorców w przedsięwzięciu.

Pytany, czy uda się pogodzić organizacyjnie i spiąć finansowo wszystkie zapowiadane przez niego inwestycje, głównie metro, Jaki zapewnił, że według wyliczeń da się dwie dodatkowe linie metra ukończyć i sfinansować w ciągu dwu kadencji, jeśli zostanie prezydentem Warszawy. Zaznaczył, że obliczenia te oparto na obecnym tempie inwestycji i poziomie finansowania. Jaki jest przekonany, że metro w Warszawie może powstawać szybciej i taniej.

"Nie bójmy się odważnych wizji"

- Nie bójmy się odważnych wizji, ponieważ dzisiaj gospodarki miejskie oparte są na innowacjach, na technologiach smart city. Jeśli Warszawa tego nie będzie miała, to za kilka lat nie będzie w stanie dogonić innych - zauważył kandydat na prezydenta.

Według Jakiego wartością Warszawy jest to, że "praktycznie każdy może przyjechać na dworzec, wysiąść z pociągu i powiedzieć 'Jestem warszawiakiem', jeżeli będzie chciał ciężko pracować dla naszego miasta". - Każda taka osoba jest tu mile widziana - zapewnił.

Przypomnijmy, że w Warszawie są już podobne miejsca. W 2013 roku z inicjatywy miasta powstało Centrum Przedsiębiorczości Smolna, w którym przedsiębiorcy mogą uzyskać porady na temat prowadzenia własnej działalności, wynająć biuro, sale konferencyjne czy dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie. Z kolei na Targowej w 2016 roku ratusz otworzył Centrum Kreatywności, dedykowane firmom z branży kreatywnej.

PAP/kk/mś