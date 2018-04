Jaki obiecuje 50 żłobków i przedszkoli. Trzaskowski: ogłosiłem to już w lutym

Informacje

Patryk Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, zorganizował konferencję przy ulicy Wrzesińskiej, gdzie powstaje nowe przedszkole.

"Szybko i konsekwentnie"

- Jeżeli zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy, w pierwszym tygodniu podpiszę program, który zagwarantuje powstanie pięćdziesięciu nowych żłobków i przedszkoli - zapowiedział.

Dodał, że ten program zakłada stworzenie około czterdziestu żłobków, po dwa w każdej dzielnicy. To oznacza, że dwóch nowych obiektów doczeka się każda dzielnica - bez względu liczbę mieszkańców.



- Warszawy nie stać dłużej na to, żeby mieszkańcy tego miasta "odbijali się od urzędu do urzędu", szukając miejsca dla swoich dzieci w żłobkach - oświadczył Jaki. - To jest twardy konkret. Chciałbym, żebyśmy o Warszawie rozmawiali językiem konkretów. Dość już tych wszystkich przepychanek - dodał.

Nie podał jednak dokładnie, w jakim czasie miałoby powstać 50 żłobków i przedszkoli. Mówił jedynie, że "będą powstawały szybko i konsekwentnie". Zapowiedział przy tym, że będą ekologiczne i przyjazne rodzicom.

"Mogę tylko przypomnieć"

Jaki skierował też pytanie do Trzaskowskiego, czy jeśli ten zostanie prezydentem miasta, to dostęp do żłobków i przedszkoli będzie ograniczony dla osób, które nie urodziły się w Warszawie, ale w niej mieszkają. Jak podkreślił kandydat Zjednoczonej Prawicy, jego program zakłada, że dostęp do tej infrastruktury będą mieli wszyscy mieszkańcy Warszawy.



Do propozycji kandydata Zjednoczonej Prawicy odniósł się na Twitterze Trzaskowski.

"Mogę tylko przypomnieć, że program bezpłatnych żłobków dla wszystkich dzieci, których rodzice płacą podatki w Warszawie, ogłosiłem już 12 lutego. Czyli ponad 2 miesiące temu. Podobnie jak budowę dwóch nowych żłobków publicznych na każdą dzielnicę. Konkrety" - napisał.

.@PatrykJaki Mogę tylko przypomnieć, że program bezpłatnych żłobków dla wszystkich dzieci, których rodzice płacą podatki w Warszawie, ogłosiłem już 12 lutego. Czyli ponad 2 miesiące temu. Podobnie jak budowę 2. nowych żłobków publicznych na każdą dzielnicę. Konkrety. — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) 30 kwietnia 2018

Bilans strat reprywatyzacyjnych

Patryk Jaki pytany na antenie radiowej Jedynki o raport na temat strat, które poniosła Warszawa w wyniku afery reprywatyzacyjnej, powiedział, że bilans strat zostanie przedstawiony "już wkrótce". - Myślę, że to jest już kwestia najbliższych miesięcy, może tygodni, kiedy pokażemy, ile pieniędzy warszawiaków zostało wyprowadzonych z budżetu - powiedział.





Wybory jesienią

Jaki podkreślił, że część mieszkańców Warszawy uważa, iż afera reprywatyzacyjna nie dotyczyła ich bezpośrednio. - My pokażemy - bo ja już mniej więcej wiem, jakiego rzędu to są kwoty, nie chcę ich w tej chwili wymieniać - że to są środki, które oznaczają kilka budżetów inwestycyjnych Warszawy, które zostały oddane mafii reprywatyzacyjnej. To jednym słowem oznacza, że Warszawa jest kilka lat do tyłu w inwestycjach - ocenił Jaki.Dopytywany, czy w raporcie zostaną ujawnione dokładne wyliczenia, Jaki potwierdził. - Staramy się, na ile to możliwe, szczegółowo policzyć i pokazać. Myślę, że ten raport będzie na tyle szczegółowy, na ile może być (...), na ile jesteśmy w stanie zdobyć informacje - zaznaczył Jaki.Kandydat na wiceprezydenta Warszawy Paweł Rabiej (Nowoczesna), pytany na antenie radiowej Jedynki, czy wraz z Rafałem Trzaskowskim też będą "pochylać się" nad tematem reprywatyzacji, odparł, że jest to niezbędne. - To nie jest tylko kwestia oszacowania strat, ale takiego audytu, co trzeba zrobić na przyszłość - powiedział. Pytany, kiedy będzie można poznać raport, jak i audyt, Rabiej odparł: - To będzie część naszego programu, który przedstawimy dla Warszawy.- Chcemy się przyjrzeć nie tylko reprywatyzacji - bo to jest kwestia ważna, ale dla Warszawy nie jedyna - ale w ogóle zrobić taki audyt tego, w jakich obszarach dzisiaj trzeba zmian. Bo trzeba w wielu - potrzebujemy dodatkowych żłóbków, potrzebne są zmiany w edukacji, komunikacji - podkreślił Rabiej.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.

PAP/ran/pm