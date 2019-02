Jaki o deklaracji LGBT+: uważam, że to jest duży skandal

Informacje

"To jest duży skandal"

Rafał Trzaskowski podpisał w poniedziałek deklarację na rzecz społeczności lesbijek, homoseksualistów, biseksualistów i osób transseksualnych, zobowiązując się między innymi do, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole, działania na rzecz wolności artystycznej, czy utworzenia hostelu interwencyjnego dla osób będących w sytuacji kryzysowej.

Wiceminister Sprawiedliwości i były kandydat na fotel prezydenta stolicy Patryk Jaki w "Sygnałach dnia" na antenie Programu I Polskiego Radia stwierdził, że nie zgadza się z postępowaniem prezydenta Warszawy. I dodał, że nie wyklucza zorganizowania protestu.

- Ja uważam, że to jest duży skandal. To nie jest tak, że Rafał Trzaskowski zdobył sto procent w wyborach. Mówię w imieniu ćwierć miliona ludzi w Warszawie, że my się na to nie zgadzamy - rozpoczął.

- To, co dzieje się w stolicy, to jest coś nieprawdopodobnego. Symbolem rządów śp. Lecha Kaczyńskiego było Muzeum Powstania Warszawskiego, a symbolem rządów Rafała Trzaskowskiego jest LGBT. Nie sądzę żeby stolica miała tak właśnie wyglądać, to nie jest tak, że dzisiaj pan prezydent może robić co mu się żywnie podoba – mówił dalej na antenie radia.

Konsultanci w szkołach

Zgodnie z zapisem w deklaracji, w szkołach mają pojawić się pracownicy, którzy będą wspierać osoby LGBT. Zwrócono także uwagę na konieczność wsparcia w kulturze i w sporcie. To również wzbudziło sprzeciw Patryka Jakiego.

"To jakieś szaleństwo"

- Nie zgadzamy się na wprowadzanie deprawacji do szkół – kategorycznie stwierdził w "Sygnałach Dnia" wiceminister sprawiedliwości. - Rozumiem, że to wszystko wprowadza się na kształt państw zachodnich, ale tam doświadczenia są po prostu dramatyczne. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek testował to właśnie w Warszawie. Ja się na to nie zgadzam i jeśli będzie trzeba, to podejmiemy duży protest - ostrzegł.

- Rafał Trzaskowski wycofuje się z obietnic dotyczących poprawy jakości życia: komunikacyjnych, smogu, mieszkań, reprywatyzacji, takich kluczowych spraw – przekonywał dalej Jaki.

Prezydent Warszawy zapowiedział utworzenie hostelu dla osób LGBT w ramach pomocy wszystkim, którzy w wyniku dyskryminacji znaleźli się na ulicy. Trzaskowski nie wykluczył, że miasto przekaże działkę pod jego budowę.

- Hostele dla LGBT, tramwaj różnorodności, polonez równości. Co to w ogóle jest? – krytykował na antenie radia wiceminister sprawiedliwości. - To jakieś szaleństwo – podsumował.

Zdaniem Fundacji Miłość nie Wyklucza, która była inicjatorem deklaracji, podpisany dokument to kamień milowy w historii polskich samorządów i ogólnokrajowej polityki.

Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty skrytykowała decyzję prezydenta Warszawy o podpisaniu deklaracji dla LGBT+. - W tej deklaracji jest zapowiedź - jeden z punktów - że ma wejść do szkół wychowanie seksualne według standardów WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Każdy, kto zna ten dokument wie, że to jest propedofilski dokument - oświadczyła małopolska kurator.

ap,PAP/ran