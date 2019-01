Informacje

Przygotowania do nowego systemu segregacji śmieci Urząd Miasta

Za nami noc sylwestrowa, a przed niektórymi z nas - sprzątanie po imprezie. Ci, których obejmuje już nowy system, muszą przygotować pięć różnych worków lub kubłów. Podpowiadamy, jak podzielić śmieci.

Kogo obejmuje nowy system? Mówiąc w największym skrócie tych, którym firmy wywożące śmieci podstawiły już nowe kontenery lub dostarczyły nowe worki. Ci, którzy już je mają, muszą od dziś dzielić odpady na pięć frakcji. Podpowiadamy, jak robić to prawidłowo.

Szklane butelki po szampańskiej zabawie wyrzucamy do zielonego pojemnika z napisem "SZKŁO". To samo robimy ze słoikami i innymi szklanymi opakowaniami, ale tylko - gdy są całe! Jeśli coś się nam potłukło, odłamki należy wyrzucić do czarnego pojemnika na "ODPADY ZMIESZANE".

Plastikowe butelki, nakrętki, kartony po napojach, foliowe opakowania po przekąskach i puszki powinny trafić do żółtego pojemnika na "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE". Zanim wyrzucimy puszki i butelki, zgniećmy je, żeby zajmowały mniej miejsca.

Do tego samego pojemnika powinny trafić też zużyte plastikowe talerzyki, kubeczki i jednorazowe sztućce. Nie może jednak być na nich resztek jedzenia. Jeśli są mocno zatłuszczone, należy je oczyścić albo wyrzucić do odpadów zmieszanych.

Papierowe konfetti i bibułowe ozdoby powinny wylądować po imprezie w niebieskim pojemniku z napisem "PAPIER". Papierowe torby albo tekturowe opakowania, w których znajomi przynieśli jedzenie, też wrzucamy do niebieskiego kosza, o ile są suche i czyste.

Co z jedzeniem?

Resztki sałatki jarzynowej, skórki z mandarynek i inne obierki wyrzucamy do brązowego pojemnika z oznaczeniem "BIO". To pojemnik, do którego oprócz odpadków warzywnych i owocowych, mogą też trafić skorupki jajek albo fusy po kawie i herbacie.

Jeśli po imprezie zostały nam resztki mięsnych potraw, wyrzucamy je do czarnego pojemnika na "ODPADY ZMIESZANE". To samo robimy z mokrymi i tłustymi serwetkami albo ręcznikami papierowymi. Gdy podczas sylwestrowych szaleństw stłukł nam się talerz albo porcelanowa filiżanka, miejsce tego co z nich zostało też jest w czarnym pojemniku.

Nietypowe odpady

Gdy gorączki sylwestrowej nocy nie przetrwał nasz sprzęt grający, nie wyrzucamy go do żadnego z pojemników. Elektronikę powinniśmy oddać do jednego z miejskich Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jeśli nie mamy czasu zrobić tego osobiście, możemy przekazać je do jednego z samochodów, które cyklicznie zbierają odpady do utylizacji lub odzysku.

W ten sam sposób trzeba postąpić, jeśli po imprezie zostały nam puste opakowania po brokacie w spreju albo lakierze do włosów.

W przypadku większych odpadów - na przykład mebli uszkodzonych w ferworze zabawy - postępujemy jak dotychczas. Umieszczamy je w pojemnikach na odpady wielkogabarytowe lub zamawiamy ich odbiór u firmy, która obsługuje naszą dzielnicę.

Kogo obejmuje nowy system?

Wszędzie tam, gdzie pojawiło się już pięć pojemników, segregujemy odpady na nowych zasadach. Do domów jednorodzinnych firmy odbierające odpady już w grudniu dostarczały worki w nowych kolorach.

Jak podawali urzędnicy, do końca grudnia do nowego systemu segregacji miało być przygotowanych około 70 tysięcy punktów odbiorów. Natomiast kolejne 40 tysięcy zostanie dostosowanych do nowych wymagań w pierwszych tygodniach 2019 roku.

Wszędzie tam, gdzie nadal znajdziemy tylko trzy kontenery na odpady, segregujemy je jak dotychczas, czyli na odpady suche, odpady zmieszane i szkło.

Śmieci jak martwa natura



Nowy system segregacji śmieci może początkowo wywoływać wątpliwości. Żeby ułatwić przyzwyczajenie się do niego, urzędnicy przygotowali kampanię informacyjną.

Na początek na kolorowych plakatach śmieci zaprezentowane są jak martwa natura. Kompozycje zostały stworzone z odpadów, które nie powinny trafić do jednego kosza. Kolejne części kampanii będą uczyły mieszkańców, jak poprawnie je segregować. Grafiki pojawią się w przestrzeni miejskiej, lokalnej prasie i w mediach społecznościowych. Autorką plakatów jest Aleksandra Jasionowska z Biura Marketingu Miasta.

Jak zapowiada ratusz, w pierwszym etapie wdrażania nowego systemu urzędnicy nie będą wyciągali konsekwencji finansowych z tytułu ewentualnych błędów w segregacji. Przypomnijmy, że karą za nieprzestrzeganie jest podwyższenie opłaty za wywóz śmieci.

1/4 Kampania informacyjna dotycząca segregacji śmieci fot. Urząd Miasta 2/4 Kampania informacyjna dotycząca segregacji śmieci fot. Urząd Miasta 3/4 Kampania informacyjna dotycząca segregacji śmieci fot. Urząd Miasta 4/4 Kampania informacyjna dotycząca segregacji śmieci fot. Urząd Miasta







kk/mś