"Ja nie jestem od burzenia". Trzaskowski o pomniku smoleńskim

Informacje

Moje pierwsze decyzje, jeśli wygram wybory, na pewno nie będą dotyczyły pomnika - stwierdziły Rafał Trzaskowski w Dogrywce "Jeden na jeden". Kandydat PO na prezydenta Warszawy przyznał, że sprawę upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej należało załatwić wcześniej.



- Trzeba było się porozumieć - powiedział. Gość Bogdana Rymanowskiego nie chciał jednoznacznie powiedzieć, co zrobiłby jako prezydent Warszawy z pomnikiem, jeśli ten stanie na Placu Piłsudskiego. - Mam nadzieję, że nie znajdzie się tam z pogwałceniem prawa - stwierdził Trzaskowski.

Pomnik nie będzie pierwszym tematem

Pierwszy pogratuluje PiS ustawy reprywatyzacyjnej

Polityk PO zapewniał "ja nie jestem od burzenia". Wyraził też zdanie, iż pomnik ofiar smoleńskich powinien był stanąć gdzieś w centrum Warszawy wcześniej. - Trzeba było się porozumieć, wykazać większą wrażliwością. Jeśli nie odpowiadała jedna lokalizacja, to zaproponować inną - stwierdził Trzaskowski. Podkreślił przy tym, że to co się dzieje w tej sprawie obecnie, czyli rozpoczęcie prac przy pomniku na Placu Piłsudskiego przy sprzeciwie władz Warszawy, jest w jego ocenie pogwałceniem prawa.- Skoro wojewoda i PiS podejmują takie decyzje przy sprzeciwie władz miasta, to po co w ogóle je wybierać? - pytał Trzaskowski. - Będzie rada miasta, będzie prezydent miasta a PiS będzie sobie zabierać place, podejmować decyzje, robić w Warszawie co im się żywnie podoba, mówiąc, że to nie jest miasto Warszawiaków, ale wszystkich Polaków - dodał.

Kandydat PO na prezydenta Warszawy krytykował też PiS za brak skuteczności w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej. Jej projekt przygotowywał rywal wyborczy Trzaskowskiego Patryk Jaki, który zapowiadał rychłe wprowadzenie nowych przepisów w życie. Jednak według nieoficjalnych informacji, prace nad ustawą reprywatyzacyjną zostały zamrożone.- Nie chcę rozpatrywać, jaka była historia tego projektu. Interesują mnie intencje. Minęły dwa lata rządów PiS i nic się nie stało w tej sprawie - mówił Trzaskowski. - PiS mówiło, że chce problem rozwiązać, że ma ustawę i ją realizuje a teraz trafia ona do kosza? Ta partia ma problem z wiarygodnością - dodał.- To niekorzystne dla Warszawiaków. Mnie interesuje to, żeby reprywatyzacja została załatwiona ustawą. Jeśli ta ustawa będzie, to będę pierwszym, który pogratuluje PiS - zadeklarował Trzaskowski.Kandydat PO zapewniał, że ma swój pomysł na Warszawę i trwają prace nad programem. - Będzie gotowy w maju. Potem będziemy go konsultować i całość ogłosimy przed wakacjami - zadeklarował.

Czytaj więcej na tvn24.pl:

mk/AG