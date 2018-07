Inwestycje rowerowe biją rekordy

Informacje

W ciągu trzech lat w stolicy, dzięki środkom unijnym, powstanie 70 km wysokiej jakości dróg dla jednośladów - poinformowała wiceprezydent miasta Renata Kaznowska. Dodała, że w najbliższych miesiącach zakończy się budowa kolejnych odcinków.

Według ratusza tegoroczny sezon rowerowy jest rekordowy. Od początku roku oddano do użytku kilkanaście kilometrów tras, zaś w budowie i remoncie jest obecnie 100 km infrastruktury dla rowerów.

- Ruch rowerowy na nowych trasach sięga nawet 8-11 tys. jednośladów na dobę a w maju rowery Veturilo były wypożyczane ponad milion razy - chwaliła się podczas środowej konferencji prasowej Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Rekordowy rozwój inwestycji rowerowych zawdzięczamy między innymi Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym metropolii warszawskiej. Projekt realizowany od 2016 roku obejmuje 19 kluczowych odcinków wzdłuż najbardziej uczęszczanych dróg. Wszystko wspierają fundusze Unii Europejskiej.

-Nieprzyjazne rowerzystom ulice, zmieniają się nie do poznania - zaznacza stołeczny ratusz.

Jak powiedziała wiceprezydent, nie tylko stolica może pochwalić się inwestowaniem w komunikację rowerową. Samorządy należące do metropolii budują ponad 300 km dróg rowerowych w ramach partnerstw międzygminnych.

W konferencji uczestniczył też Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, który mówił, że dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym udało się wybudować lub wyremontować w Warszawie ponad 30 kilometrów tras wzdłuż takich ulic jak: Powsińska, Ostrobramska, al. Stanów Zjednoczonych, Żwirki i Wigury oraz wiele innych. Powstała też sieć tras rowerowych na Polu Mokotowskim oraz ciesząca się coraz większą popularnością kładka pieszo-rowerowa pod mostem Łazienkowskim. Wciąż toczą się prace wzdłuż ulic Połczyńskiej, Wiertniczej, Okopowej, Towarowej, Radzymińskiej, Szaserów czy Jagiellońskiej. W budowie bądź remoncie jest ponad 22 kilometrów tras a w przygotowaniu kolejne inwestycje o łącznej długości 14 kilometrów.

Przebić się przez Wyścigi

Jedną z najbardziej spektakularnych inwestycji jest przebudowa węzła Wyścigi. Miejsce leży na styku ważnych szlaków komunikacyjnych, lecz do tej pory stanowiło barierę praktycznie nie do pokonania – nie tylko rowerem, ale także pieszo, zwłaszcza dla osób z ograniczoną mobilnością.

Za 5,8 mln zł powstały tu obustronnie, łagodnie nachylone rampy dla pieszych i rowerów do przejścia podziemnego pod ul. Puławską, pochylnia dla rowerów prowadząca do kładki nad ul. Gintrowskiego czy przejazd rowerowy i chodnik pod Puławską wzdłuż Potoku Służewieckiego wraz z pochylniami. W ten sposób powstało szybkie i komfortowe połączenie Ursynowa ze Służewcem, Mokotowem oraz z centrum - chwalą się urzędnicy. Węzeł można już wygodnie pokonać rowerem i pieszo. A dzięki trwającej obecnie budowie drogi dla rowerów wzdłuż Puławskiej rowerzyści zyskają połączenie sięgające aż do Piaseczna.

Także dla pieszych

Jak mówił Łukasz Puchalski, Zarząd Dróg Miejskich korzysta z okazji inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, aby zmodernizować kompleksowo infrastrukturę drogową. W ten sposób powstało kilkadziesiąt kilometrów nowych chodników, wymieniono oświetlenie uliczne (nie tylko jezdni, ale też chodników i dróg rowerowych), a modernizacja sygnalizacji świetlnej pozwoliła na wprowadzenie "zielonej fali" m.in. na ul. Żwirki i Wigury czy Powsińskiej. ZDM wyznacza również nowe przejścia dla pieszych, uzupełnia zieleń uliczną i małą architekturę.

Teraz sieć rowerowa w stolicy ma już 544 km (w tym 406 km dróg dla rowerów, 70 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 68 km pasów i kontrapasów). 2/3 z nich ma nawierzchnię asfaltową - informuje w komunikacie prasowym stołeczny ratusz.

mn/mś