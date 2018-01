Informacje

Sprawa Obywateli RP w sądzie TVN24

"Przetrzymywani przez dwie godziny"

- To już kolejne zażalenie, które jest składane w tej sprawie. Złożyła je pani Magda – relacjonuje reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

Sąd po stronie Obywateli RP

Kobieta była. Jak relacjonuje, podeszła wówczas do jednego z samochodów policyjnych i pytała, na jakiej podstawie i na czyją komendą przewożeni są jej znajomi.- Wtedy policjant, nie wiem, czy to interpretować jako groźbę, czy jako propozycję, powiedział w takim razie, że mnie też zatrzymają. Wsiadłam wtedy do samochodu policyjnego i z trzema innymi moim znajomymi zostałam przewieziona na komendę na ulicą Dzielną. Tam zostaliśmy przetrzymani przez dwie godziny – mówi pani Magda.

Jak przypomina z kolei reporterka TVN24, przy poprzednich zażaleniach sąd stanął po stronie Obywateli RP. – Stwierdził, że samo zatrzymanie było bezzasadne, a działania policji przeprowadzone w sposób nieprawidłowy. Między innymi dlatego, że nie wylegitymowano osób, które protestowały, ani nie powiedziano też, że przysługuje prawo do adwokata – informuje Gozdawa-Litwińska.

Jak zaznaczyła, w poprzednich przypadkach sąd zapowiedział, że złożył zawiadomienie do prokuratury na działania policji.



ran/b