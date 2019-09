Informacje



Instalacja, która tłoczyła ścieki do tymczasowego rurociągu na moście pontonowym, została rozmontowana. Od rana wszystkie ścieki z lewobrzeżnej Warszawy znów trafiają do Wisły. Rzecznik Wód Polskich przekonuje, że chodzi o zmiany technologiczne i w ciągu kilku godzin nieczystości znów popłyną rurociągiem do oczyszczalni "Czajka".

Na miejscu zrzutu ścieków przy ulicy Farysa jest reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. W tym miejscu zbudowano czerpnię, z której nieczystości były pompowane do rurociągu na moście pontonowym. W czwartek rano instalacja była rozmontowana.

- Wcześniej w tym miejscu było kilkanaście rur wsadzonych do zbiornika z nieczystościami. W tej chwili wszystkie są odłączone, pompy nie pracują - relacjonuje Zieliński.

Nie było awarii

Rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel przekonuje, że nie jest to wynikiem awarii. - Pompy zostały odpięte, bo od wczesnych godzin porannych wpinana jest tam pompa zatapialna. To będzie dodatkowa wydajna pompa, którą będzie można łatwo sterować - zarówno jej ciśnieniem, jak i obciążeniem. To ważne w przypadku tej części rurociągu, który znajduje się na moście - wyjaśnia.

Kieruzel dodaje, że dzięki temu system będzie bardziej stabilny. - Nie ma żadnej awarii, wszystko jest pod kontrolą. Od początku było zaplanowane montowanie kolejnego systemu pomp zatapialnych. Całość funkcjonalności pozostanie bez zmian - twierdzi Kieruzel.

Przyznaje, że do czasu uruchomienia nowej pompy wszystkie nieczystości płynące kolektorem trafiają do Wisły. - Od wczesnych godzin porannych trwa montaż, więc aktualnie wszystkie nieczystości trafiają do Wisły. Potrwa to kilka godzin - mówi rzecznik.

Urząd miasta zapewnia, że nie przerwało procesu ozonowania ścieków. - Nadal trwa ozonowanie. Pracuje wszystkie sześć urządzeń – potwierdza nam rzeczniczka ratusza Ewa Rogala.

Woda zdatna do picia

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek, 27 sierpnia i dzień później. Od 28 sierpnia nieczystości są zrzucane do Wisły.

W poniedziałek, 9 września, uruchomiono rurociąg tymczasowy na zbudowanym przez wojsko moście pontonowym. Płynęło nim kilkadziesiąt procent wszystkich ścieków, do końca tygodnia miała to być całość.

Na wypadek przedłużenia się naprawy kolektorów miasto rozważa budowę alternatywnego rurociągu na moście Skłodowskiej-Curie (Północnym).

Władze stolicy zapewniają, że woda płynąca w kranach jest zdatna do picia.

Pompy nowego rurociągu zostały odłączone











