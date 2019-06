Informacje

- W systemie już są poprawne wyniki, a w środę uczniowie dostaną poprawne zaświadczenia, więc nie będzie miał on wpływu na rekrutację - powiedziała o błędzie dyrektor OKE Anna Frenkiel. - Sytuacja dotyczy wyłącznie tych, u których stwierdzono dysleksję, około 10 procent uczniów, którzy zdawali egzamin na Mazowszu - zastrzegła.

Zapewniła też, że wyniki zostały już zweryfikowane.

- Stwierdziliśmy ten błąd, wykryliśmy i naprawiliśmy podczas ostatniej doby. Wyniki zostały zmienione także w naszym systemie informatycznym i można je już sprawdzić – powiedziała.

Jak dodała, do błędu doszło przy przenoszeniu wyników z systemu e-oceniania do systemu, w którym są one publikowane. - Podejrzewamy, że któryś z informatyków, który wprowadzał te wyniki, źle kliknął. Jest to tak zwane e-ocenianie, egzaminatorzy siedzą w domach, każdy specjalizuje się w jakimś zadaniu. My potem musimy zaimportować wyniki do naszej bazy – wyjaśniła dyrektor OKE.

Mają czas do godziny 16

- Wszyscy musieli zdecydować jakie szkoły wybierają. Natomiast jest czas dzisiaj do godziny 16 i mogą podjąć decyzję o zmianie szkoły, o zmianie wyboru, o zmianie swojej decyzji - przekazała Frenkiel.

Dodała, że również dla OKE jest to "bardzo niekomfortowa i przykra sytuacja". - Bardzo przepraszam wszystkich, których dotknęły niedogodności z tym związane: uczniów, nauczycieli i dyrektorów, ale jestem także przekonana o tym, że źle by się stało i wstydem byłoby nienaprawienie tego błędu w trudnej sytuacji z tegoroczną rekrutacją. Byłoby nieuczciwością z naszej strony dopuszczenie do tego, żeby w rekrutacji brały udział osoby ze źle wyliczona punktacją - podkreśliła dyrektor OKE.

"Prawdopodobnie błąd wykrył uczeń"

- Miałam informację od rodziców, że są bardzo zaniepokojeni, że punktacja się nie zgadza i że gdzieś jest błąd. Okazało się, że błąd był w systemie, w materiałach, które dostaliśmy. Dowiedziałam się, że zaświadczenia o egzaminach dla dyslektyków są nieprawidłowo wypełnione. Pan dyrektor musiał jechać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej po nowe wyniki egzaminów dla dyslektyków. Stres, agresja, także wśród nauczycieli, każdy zdenerwowany - opowiadała na antenie TVN24 Aleksandra Łęczycka, nauczycielka geografii i edukacji europejskiej z gimnazjum nr 5 w Warszawie.

Dodała, że ma informację od rodziców, że nie zostawią tak tej sprawy: - Myślę, że będą się odwoływać do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i do MEN-u .

Jak tłumaczyła reporterka TVN 24 Agnieszka Veljković, błąd wykrył prawdopodobnie jeden z uczniów: - Uczniowie mogą mieć wgląd do swoich wyników. I najprawdopodobniej któryś z nich sprawdził i jego obliczenia nie zgadzały się z tym, co widniało w systemie. Zapytał w OKE jak wygląda sytuacja i właśnie w tym momencie ten błąd został ujawniony.

Kumulacja roczników

E-ocenianie egzaminów z matematyki wprowadzono w 2015 roku. – najpierw w czterech komisjach egzaminacyjnych, a w kolejnych latach w całym kraju. Pozwoliło to na sprawdzanie prac w domach.

Wcześniej egzaminatorzy, zwykle powołani do tego nauczyciele, poprawiali egzaminy w wyznaczonych szkołach. Teraz za pośrednictwem programu dostają zeskanowane arkusze przez internet. System nie jest jednak połączony z systemami, w których okręgowe komisje zbierają wyniki.

Liczba otrzymanych punktów na egzaminie ma olbrzymią wagę przy rekrutacji, bo w związku z tzw. kumulacją roczników (o miejsca ubiegają się gimnazjaliści i ósmoklasiści) szkoły są wyjątkowo oblegane.

PAP/kz/b