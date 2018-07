Incydent w metrze. Kontroler biletów zepchnięty na szyny

Informacje

Incydent w metrze (zdj. ilustracyjne) fot. tvnwarszawa.pl

Na stacji metra Marymont doszło do "wymiany zdań" między kontrolerem biletów a jednym z pasażerów znajdującym się na peronie. Jak podaje policja, kontroler został zepchnięty na szyny. Z obrażeniami trafił do szpitala.

- Doszło do wymiany zdań. W pewnym momencie pasażer, który miał okazać bilet, po prostu popchnął kontrolera tak, że spadł na szyny - informuje nas Elwira Kozłowska z komendy policji na Bielanach.

Jak dodaje, do incydentu doszło w poniedziałek wieczorem, a kontroler został przewieziony do szpitala "z obrażeniami ręki".

Policja poszukuje mężczyzny, który popchnął pracownika Zarządu Transportu Miejskiego. - Zabezpieczyliśmy monitoring. Będziemy go analizować, ustalać świadków, przesłuchiwać i prowadzić czynności prowadzące do ustalenia danych personalnych tego mężczyzny oraz zatrzymania go - podaje Kozłowska.

O komentarz do sytuacji poprosiliśmy także Zarząd Transportu Miejskiego. Rzecznik Tomasz Kunert poinformował krótko, że niebawem pojawi się informacja prasowa w tej sprawie.

kw/mś