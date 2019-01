Incydent przed Pałacem Prezydenckim. Kierowca wciąż w szpitalu

Informacje

O stanie kierowcy poinformował Mariusz Mrozek z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. - Mężczyzna nadal przebywa w szpitalu. Jest pod obserwacją lekarzy - mówi funkcjonariusz.

Wypisany ze szpitala został policjant, który został potrącony przez volkswagena. - Będzie dochodził do siebie w domu - mówi Mrozek. Dodaje, że funkcjonariusz powinien wrócić do służby za dwa-trzy tygodnie.

Jeszcze we wtorek policja informowała, że mundurowy jest poturbowany i ma stłuczone biodro. Miał też przejść badanie tomografem pod kątem wstrząśnienia mózgu.

Potrącenie i ucieczka

Do incydentu doszło we wtorek przed godziną 14. Kierujący volkswagenem jechał pod prąd ulicą Focha. Nie zareagował na próbę zatrzymania przez policję, potrącił funkcjonariusza i zaczął uciekać. Rajd zakończył na barierach przy wjeździe do Pałacu Prezydenckiego. Tam został zatrzymany przez Służbę Ochrony Państwa. Przewieziono go do szpitala, gdzie przechodzi obserwację. Pobrano mu też krew do badań na zawartość alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

Policja informowała, że z 36-latkiem, który prowadził samochód, "nie ma logicznego kontaktu". Później funkcjonariusze mają z nim przeprowadzić czynności.

Mrozek, w rozmowie z tvnwarszawa.pl, potwierdził, że uciekinier dostał się na Krakowskie Przedmieście ulicą Trębacką.

Przejazd samochodu fot. Google

mś/ran