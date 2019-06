IMGW ostrzega przed burzami

Informacje

Jak podaje portal tvnmeteo.pl, synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia dla niemal całego kraju.

Ostrzeżenia dla Mazowsza

Dla stolicy i powiatów znajdujących na zachód oraz północ od Warszawy obowiązuje drugi stopień. W nocy prognozuje się burze z deszczem miejscami do 30-50 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie może spaść grad.

W powiatach sokołowskim, Siedlce, siedleckim, łosickim, węgrowskim, mińskim, garwolińskim, otwockim, lipskim, zwoleńskim, radomskim, Radom, przysuskim, szydłowieckim, białobrzeskim kozienickim, białobrzeskim, otwockim, piaseczyńskim, mińskim i sokołowskim, gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20-30 litrów na metr kwadratowy. Wiać może w porywach do 90 km/h. Miejscami może spaść grad. Alerty będą obowiązywać od godziny 2.00 w niedzielę do godz. 10.

Uwaga na upały

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali także pomarańczowe alerty (drugiego stopnia) przed upałami. W wielu regionach przewiduje się, że temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała od 30 do 34 stopni Celsjusza.

Alarmy drugiego stopnia wydano między innymi dla Mazowsza.

Ostatnie burze przeszły nad Warszawą w nocy z czwartku na piątek.



Ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami z gradem (IMGW)

Główne zdjęcie: Hubert / Kontakt 24

ran