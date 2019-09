Informacje

W niedzielę pociągi II linii metra zaczęły kursować nowym odcinkiem wybudowanym na Pradze-Północ i Targówku. Pozostałe fragmenty trasy - Na Bródnie, Woli i Bemowie - mają być gotowe do 2023 roku. - To jedna z największych inwestycji w Warszawie - podkreślał podczas otwarcia prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Minutę po godzinie 12 pierwszy pociąg z pasażerami odjechał ze stacji Trocka w kierunku Ronda Daszyńskiego. Od tej pory II linia metra po wschodniej stronie Wisły nie będzie kończyła się na stacji Dworzec Wileński. Pociągi będą zatrzymywały się na trzech nowych stacjach na Pradze Północ i Targówku.

Zanim po raz pierwszy otwarte zostały bramki na nowych stacjach II linii metra, władze miasta zorganizowały briefing prasowy. Wzięli w nim udział między innymi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i zastępca dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Witold Naturski.

"Metro dojechało na Targówek"

Prezydent Warszawy powiedział z tej okazji, że "metro dojechało na Targówek". - Dzisiaj otwieramy trzy kolejne stacje: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka. Dzisiaj będziemy mogli przejechać tą linią metra. Od dzisiaj metro będzie już normalnie funkcjonować - poinformował prezydent stolicy i dodał, że metro będzie dalej rozbudowywane. - Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku będziemy mieć kolejne dobre informacje dotyczące tym razem stacji na Woli - dodał.

- Tych stacji metra i po tej stronie Wisły, i po drugiej stronie Wisły będzie coraz więcej. Mam nadzieję, że to będzie zmieniało życie warszawianek i warszawiaków - ocenił.

Trzaskowski podkreślił przy tym, że "jest to jedna z największych inwestycji w Warszawie". - To ponad miliard złotych, z czego trzy czwarte to są pieniądze z Unii Europejskiej - przypomniał. Poinformował ponadto, że trwają prace koncepcyjne nad trzecią linią metra.

"Nie ma drugiego takiego beneficjenta"

Minister Jerzy Kwieciński z okazji otwarcia nowych stacji, powiedział, że "to ważna chwila, bo oddajemy kolejny odcinek metra".

- Jest to jeden z największych projektów, jakie realizujemy w tej perspektywie finansowej. A jeśli połączymy dwa projekty metra, bo w tej chwili oddajemy odcinek w kierunku wschodnio-północnym, ale jeszcze jest realizowany odcinek metra w kierunku zachodnim, to razem jest to projekt na prawie osiem miliardów złotych z dofinansowaniem unijnym - wskazał.

Zwrócił przy tym uwagę, że "metro warszawskie jest jednym z największych beneficjentów wsparcia unijnego w Polsce". - Nie ma drugiego takiego beneficjenta na poziomie samorządów w Polsce jak metro warszawskie – ocenił.

Biorący także udział w konferencji zastępca dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Witold Naturski mówił o tym, że "metro warszawskie w stu procentach wpisuje się w politykę miejską Unii Europejskiej".

- Właśnie dlatego metro warszawskie jest dofinansowanie w takiej wysokości - podkreślił i przypomniał, że w zeszłym roku z metra w stolicy skorzystało blisko 235 milionów pasażerów. Wynik ten porównał do liczby wszystkich pasażerów kolei na terenie całego kraju - w 2018 roku było ich 310 milionów. Jego zdaniem ich zestawienie pokazuje "rangę i znaczenie tego środka transportu".

- Dotacje bezzwrotne, to jest wyraz solidarności zamożniejszych społeczeństw unijnych z tymi społeczeństwami, które swój dobrobyt i zamożność dopiero budują. Warto o tym pamiętać za każdym razem, kiedy otwieramy coś dofinansowanego z UE - zauważył.

Kiedy cała II linia metra?

Centralny odcinek linii M2 uruchomiono 8 marca 2015 r. Składa się z siedmiu stacji i prawie sześciu kilometrów tuneli. Dla wschodniego odcinka, realizowanego przez firmę Astaldi, to około 3,12 km trasy, a dla zachodniego, drążonego przez Gulermak, około 3,4 km. Obie budowy mają się zakończyć w 2019 r.

Metro Warszawskie wybrało także wykonawcę projektu i budowy ostatniego odcinka drugiej linii metra na Bemowie - od stacji Techniczno-Postojowej Mory do stacji C3 Lazurowa. To około 4 km trasy, które w 48 miesięcy od dnia podpisania umowy wykona konsorcjum firm Gulermak i Astaldi. Firmy te zostały także zwycięzcami w przetargu na budowę metra na Targówku. Tam w 36 miesięcy mają powstać 4 km tuneli oraz stacje Zacisze, Kondratowicza i Bródno.

Plany zakończenia budowy II linii metra fot. Metro Warszawskie / tvnwarszawa.pl

Cała druga linia metra ma być gotowa przed 2023 r. Dziennie z centralnego odcinka linii M2 korzysta około 150 tys. pasażerów.

PAP/kk