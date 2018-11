Informacje

Igor o koncercie w Łazienkach:

to był najlepszy dzień w moim życiu

- Było bardzo fajnie. Miałem dużo stresu, ale to był najlepszy dzień w moim życiu jak do tej pory - tak o koncercie, który odbył się Łazienkach Królewskich mówił w TVN24 12-letni Igor Sobierajski, główny jego bohater. Chłopiec jest niewidomy, ale obdarzony świetnym słuchem i talentem muzycznym. Dzięki pomocy youtubera mógł spełnić swoje marzenie i wystąpić przed dużą publicznością.

W niedzielny poranek Igor wraz z rodzicami byli gośćmi programu "Wstajesz i weekend" w TVN24. W studiu pojawił się też Daniel Rusin znany jako Reżyser życia - youtuber i organizator koncertu niespodzianki, który przed tygodniem odbył się w Sali Balowej w Łazienkach Królewskich.

Chłopiec o niczym nie wiedział. Jego rodzice przywieźli go do Warszawy pod pretekstem zwiedzania. Na miejscu dowiedział się, że zagra koncert przed liczną publicznością. - Było bardzo fajnie. Miałem dużo stresu, ale to był najlepszy dzień w moim życiu jak do tej pory. Cieszę się, że mogłem na żywo się spotkać z moimi fanami i zagrać taki koncert - mówił w TVN24 Igor.

"Byłem mocno zestresowany"

Dopytywany, kiedy możemy spodziewać się kolejnego koncertu przyznał, że musi się odstresować po ostatnim. Zaznaczył, że zagrałby ponownie bardzo chętnie, ale wolałby jednak wiedzieć o tym wcześniej. - Teraz się nie spodziewałem i byłem mocno zestresowany - powiedział.

Rodzice Igora podkreślili, że utrzymanie koncertu w tajemnicy było dla nich dużym wzywaniem. - Igor jest bardzo dociekliwy, ale udało się i była niespodzianka. Widać było na nagraniu, że w ogóle się nie spodziewał - mówił tata nastolatka Tomasz Sobierajski. - Cieszymy się, że Igor ma zainteresowania i zamiłowania. Pokazuje innym, zdrowym nawet, że osoby niepełnosprawne też są wartościowe, mają pasję - dodała z kolei mama Marzena Sobierajska.

Sam organizator całego przedsięwzięcia także przyznał, że bardzo przeżył to wydarzenie. - To był chyba najfajniejszy dzień także w moim życiu. Tam było tyle ciepłej energii, że do dzisiaj mam ciarki - mówił Daniel Rusin. Dopytywany, w jaki sposób poznał Igora, powiedział, że dzięki mamie chłopca i internetowi. Igor prowadzi bowiem kanał na YouTubie, gdzie można obejrzeć jego występy.

Występ w Łazienkach przyciągnął tłumy także dzięki internetowi. Rusin dzień wcześniej napisał bowiem publiczny post w mediach społecznościowych, w którym poinformował, że organizuje taki koncert i poprosił chętnych o obecność. Jak mówił później, nie spodziewał się takiego odzewu. Sala w Łazienkach była pełna.

Występ w "Mam talent"

Igor - jak sam mówił we "Wstajesz i weekend" - gra od piątego roku życia. - Od początku interesowałem się muzyką. Odkryliśmy, że potrafię grać, a w wieku siedmiu lat poszedłem do szkoły muzycznej, gdzie się kształcę do tej pory - opowiadał. Zaznaczył, że najbardziej lubi grać muzykę rozrywkową.

Niedawno Igor wystąpił także w 11. edycji programu "Mam Talent". Jurorzy byli pod wrażeniem jego występu. - Ty muzykę masz w środku, jesteś niezwykły - powiedziała Igorowi Małgorzata Foremniak, aktorka i jurorka programu. Chłopiec przeszedł do kolejnego etapu programu.

Występ Igora w "Mam Talent" tvn

kw/gp