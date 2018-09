Informacje

"Ludzie zaangażowani"

Rafał Trzaskowski, a także liderzy PO - Grzegorz Schetyna, Nowoczesnej - Katarzyna Lubnauer oraz Inicjatywy Polska - Barbara Nowacka odwiedzili w niedzielę "XVI Rodzinny Piknik Integracyjny. Szczęśliwice 2018" - organizowany w Parku Szczęśliwickim przez władze dzielnicy Ochota.

"Będziemy decentralizować władzę"

Kandydat na prezydenta , nawiązując do swego hasła wyborczego "Warszawa. Dla wszystkich" powiedział, że stolica powinna być jak najbliżej obywateli, ich problemów. Przypomniał, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy, odkąd zdecydował się kandydować na urząd prezydenta Warszawy, wielokrotnie spotykał się między innymi z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, czy z osobami bezdomnymi. Rozmawiał też o problemach kobiet - dyskryminacji w życiu publicznym i przemocy domowej.Dodał, że przy każdej tego typu rozmowie towarzyszyli mu przedstawiciele organizacji pozarządowych. - To są ludzie najbardziej zaangażowani, prawdziwi eksperci - podkreślał kandydat Koalicji Obywatelskiej na konferencji prasowej.Przekonywał, że Warszawa od lat współpracuje i wspiera organizacje pozarządowe. - Będziemy kontynuowali ten trend, bo jeżeli Warszawa ma być dla wszystkich, musi być jak najbliżej obywateli i musi współpracować z tymi, którzy są najbardziej aktywni i którzy znają problemy warszawianek i warszawiaków na co dzień - zadeklarował Trzaskowski.

O konieczności współpracy samorządu z partnerami społecznymi mówił też Schetyna. - Nie będzie dobrego samorządu, nie będzie dobrych władz miast i dzielnic, jeżeli nie zadbamy o przestrzeń dla organizacji pozarządowych. To jest prawdziwa tkanka lokalnych społeczności - wskazywał szef PO.





Zajęcia indywidualne

W jego ocenie w Warszawie wiele zostało już zrobione w tym obszarze. - My chcemy naszą obecnością dzisiaj, całą kampanią podkreślić, że będziemy robić to w bardzo intensywny i aktywny sposób. Będziemy decentralizować władzę. Idziemy po władzę w tych wyborach, a także wyborach parlamentarnych po to, żeby oddać ją ludziom, właśnie takim społecznikom jak ci, którzy organizują dziś aktywności tu, w Parku Szczęśliwickim - powiedział lider Platformy.Nowacka również podkreślała, że Warszawa powinna być miastem otwartym, miastem dla wszystkich, bez względu na płeć, wiek, stopień niepełnosprawności, wiarę lub jej brak. - Taką Warszawę proponuje Rafał Trzaskowski. Dlatego też dzisiaj jesteśmy tutaj, na tym pikniku, żeby pokazać siłę organizacji pozarządowych, marginalizowanych dzisiaj przez władzę, organizacji, które dla władzy są przeszkodą, bo są niezależne, silne, bo są bliżej społeczeństwa, niż oderwana od rzeczywistości władza PiS - dodała liderka Inicjatywy Polska.

Lubnauer powiedziała, że dla Koalicji Obywatelskiej jedną z najistotniejszych kwestii jest włączanie do życia społecznego osób z niepełnosprawnościami. Skrytykowała przy tym rząd Mateusza Morawieckiego za - jak to ujęła - "wypychanie ze szkół" dzieci z niepełnosprawnościami. - Dlatego też bardzo ucieszyła mnie deklaracja ze strony Rafała Trzaskowskiego, który powiedział, że pochyli się nad problemem, nad którym niestety nie chce pochylić się władza centralna, czyli minister edukacji Anna Zalewska - chodzi mi o zajęcia indywidualne dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie szkoły - dodała liderka Nowoczesnej.Przypomniała także, iż na listach samorządowych Koalicji Obywatelskiej znajdują się osoby niepełnosprawne, między innymi znani z niedawnego protestu niepełnosprawnych w Sejmie Jakub Hartwich i Adrian Glinka.Po konferencji prasowej liderzy koalicji oraz kandydat na prezydenta Warszawy zwiedzili stoiska na pikniku szczęśliwickim, które przygotowały władze dzielnicy Ochota oraz współpracujące z nimi instytucje i organizacje pożytku publicznego, w tym Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Omega", Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 oraz Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota.Politycy, a także towarzyszący im kandydaci na radnych (m.in. Aleksandra Gajewska, Joanna Staniszkis i Tomasz Sybilski) rozdawali ulotki wyborcze Trzaskowskiego, rozmawiali z mieszkańcami Warszawy.

