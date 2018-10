"Historia Polski może być materiałem dla Hollywood"

Informacje

W czwartek na Cytadeli Warszawskiej premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister kultury Piotr Gliński i dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro podpisali akt erekcyjny oraz wmurowali kamień węgielny pod Muzeum Historii Polski.

Gmach będzie mieścić się na terenie Cytadeli Warszawskiej, w tak zwanym Parku Niepodległości. Składać się na niego będą istniejące już Muzeum X Pawilonu, Muzeum Katyńskie oraz budowana nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego.

W końcu opowiemy naszą historię

- Bardzo cieszę się, że będziemy potrafili w końcu opowiadać naszą wspaniałą historię o samych sobie. Polska, jak żaden naród na świecie nie ma się czego wstydzić z dwu względów. Po pierwsze - wiele dobrego uczyniła dla Europy i całego świata, a jednocześnie tak niewiele zła wyrządziła; to się również zdarzało, ale w porównaniu do wielu innych państw, wielu innych narodów na zupełnie nieporównywalnym poziomie. I tę historię, taką prawdziwą historię, gdzie byliśmy trubadurami wolności w Europie, prekursorami jej jedności, trzeba opowiadać naszym językiem - powiedział podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki.

Dalej przypomniał, że Polacy złożyli daninę krwi na wszystkich frontach II wojny światowej, stworzyli "największe w historii świata państwo podziemne", walczyli o "wolność, godność i człowieczeństwo".

- To była walka o duszę Zachodu. My dołożyliśmy do tej walki wielkie nasze poświęcenie, naszą krew i do tego zwycięstwa w drugiej wojnie światowej walnie się wówczas przyczyniliśmy - mówił Morawicki.

- Historia Polski może być najwspanialszym materiałem dla Hollywood, i powinna nim być. Te tematy, które jeszcze nie zostały poruszone, wołają do nas - historia Polski to najpiękniejsza tradycja wolnościowa Zachodu - dodał premier.

"Budując to muzeum także budujemy tę dobrą Polskę"

Z kolei wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zaznaczył, że nie ma wątpliwości, że Polska zasługuje na muzeum pokazujące historię kraju, zaś jego budowa jest wywiązywaniem się "z obowiązku pamięci o tych, którzy Polskę budowali, o tych którzy walczyli o Polskę i za nią ginęli, i w końcu o tych, którzy Polskę także dla nas wskrzesili".

- Budując to muzeum także budujemy tę dobrą Polskę także dla przyszłych pokoleń – stwierdził.

Podczas uroczystości podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski przeczytał list napisany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tam prezydent przypomniał, że Cytadela Warszawska to miejsce wzniesione przez Rosjan w ramach represji po stłumieniu powstania listopadowego.

"Przez ponad 80 lat napełniała grozą serca rodaków. Dla naszych poprzedników i przodków była symbolem zniewolenia, terroru, tyranii i prześladowań. Tutaj niemal z całych ziem zaboru zmierzały kibitki z aresztowanymi, tu za miłość ojczyzny i pragnienie odzyskania własnego, suwerennego państwa karano brutalnym śledztwem, torturami, ciężkim więzieniem, zesłaniem na Sybir lub egzekucją - napisał Andrzej Duda.

Powołane w 2006 roku

Muzeum Historii Polski zostało powołane 2 maja 2006 r. Od początku działalności zaczęło prowadzić zarówno prace związane z tworzeniem siedziby i wystawy stałej, jak i bieżącą działalność wystawienniczą, edukacyjną, naukową i związaną z promocją dziedzictwa historycznego za granicą, przedstawiając najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu.

Konkurs architektoniczny na projekt przyszłego gmachu muzeum rozstrzygnięto w 2009 roku. Zwyciężyła praca zespołu Paczowski et Fritsch Architectes z Luksemburga. Zgodnie z projektem budynek muzeum miał stanąć w pobliżu Zamku Ujazdowskiego, nad Trasą Łazienkowską, jednak decyzja o finansowaniu budowy została wstrzymana w 2010 r., a MHP zostało usunięte z listy projektów priorytetowych, które miały być realizowane ze środków europejskich.

Wiosną 2015 r. rozpoczęły się rozmowy dotyczące nowej lokalizacji muzeum na terenie Cytadeli Warszawskiej. 29 stycznia 2016 r. w obecności ministra Glińskiego podpisano umowę ws. wykonania projektu siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jej sygnatariuszami byli dyrektor MHP Robert Kostro oraz prezes pracowni architektonicznej WXCA Szczepan Wroński. Niecały rok później zaprezentowano wizualizacje przyszłej stałej siedziby Muzeum Historii Polski. 6 października 2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych, został on rozstrzygnięty 15 maja 2018 r., wybrana została firma Budimex S.A. 30 maja 2018 r. w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Budimex S.A. a Muzeum Historii Polski na budowę stałej siedziby MHP.

Na początku lipca na Cytadeli Warszawskiej minister kultury, dyrektor Muzeum Historii Polski, wiceminister kultury Jarosław Sellin, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, prezes zarządu firmy Budimex S.A. symbolicznie "wbili pierwszą łopatę" w miejscu budowy muzeum.

Zdjęcie główne: PAP/Tomasz Gzell

PAP/kz/mś