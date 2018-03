Harcerze uczcili 75. rocznicę Akcji pod Arsenałem

Informacje

75. rocznica Akcji pod Arsenałem PAP/Jakub Kamiński

Złożeniem wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przed pomnikiem na rogu budynku Arsenału Królewskiego harcerze uczcili w niedzielę 75. rocznicę Akcji pod Arsenałem.

26 marca 1943 r. u zbiegu ulic Długiej i Bielańskiej w Warszawie, w akcji przeprowadzonej pod kryptonimem "Meksyk II", członkowie Grup Szturmowych Szarych Szeregów, pod dowództwem Stanisława Broniewskiego "Orszy", dokonali odbicia z rąk Gestapo Janka Bytnara "Rudego" i 20 innych więźniów. Następnego dnia w odwecie Niemcy rozstrzelali na dziedzińcu więziennym "Pawiaka" 140 Polaków i Żydów.



Obchody rocznicy rozpoczęły się w południe na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W uroczystościach wzięli udział między innymi harcerze 48. Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu Arsenał, Hufiec ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów, żołnierze Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz mieszkańcy stolicy.

"Wymarzone pojutrze"

Złożenie kwiatów

Na początku uroczystości zasłużeni instruktorzy ZHP podnieśli na maszt flagę państwową, a następnie odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego Anna Nowosad zwracając się do harcerzy, powiedziała, że Rajd Arsenał jest okazją do wspominania niezwykle ważnych dla harcerzy wydarzeń historycznych, ale to także "okazja, żeby myśleć co dalej: jakimi ludźmi, jakimi harcerzami chcemy być, co jest dla nas ważne, na czym chcemy się skupiać".- Cieszy mnie to, że 48. Rajd Arsenał odbywał się pod hasłem "Wymarzone pojutrze", że rozmawiamy o przyszłości, że rozmawiamy o tym, do czego chcemy dążyć, jakie są nasze cele. Jestem przekonana, że wyjeżdżacie do swoich środowisk z nowymi doświadczeniami, z nowymi przyjaciółmi. Mam nadzieję, że wrócicie tutaj za rok i za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie. Mam nadzieję, że znów będziemy rozmawiali o tym, jak jeszcze lepiej harcerki i harcerze mogą pełnić służbę we współczesnej Polsce - powiedziała Nowosad. Podziękowała również harcerzom za zaangażowanie i za ich codzienną, harcerską służbę.

Po przemówieniu władze harcerskie złożyły wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i wpisały się do księgi pamiątkowej.



Po uroczystościach na placu Piłsudskiego harcerze w towarzystwie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego przemaszerowali ul. Długą do placu przed Arsenałem Królewskim (obecnie znajduje się tam Państwowe Muzeum Archeologiczne).



Na miejscu odbył się apel kończący 48. Rajd Arsenał, w trakcie którego przyznawano stopnie instruktorskie oraz nagrody dla harcerzy.



Uroczystości zakończono złożeniem wieńców pod pomnikiem upamiętniającym Akcję pod Arsenałem. Głaz z tabliczką oraz symbolem Polski Walczącej został ustawiony w dniu 26 marca 2003 roku w 60. rocznicę Akcji pod Arsenałem.

