Hanna Gronkiewicz-Waltz: dorobek komisji Jakiego jest żaden

- Nie będę brała udziału w kampanii wyborczej Patryka Jakiego, to działania czysto polityczne - odpowiedziała na pytanie o stawienie się na posiedzenie komisji weryfikacyjnej Hanna Gronkiewicz-Waltz. Goszcząca w "Faktach po Faktach" prezydent stolicy oceniła dorobek komisji jako "żaden". - Jest raczej dorobek naszej "małej" ustawy reprywatyzacyjnej, na podstawie której odzyskaliśmy kamienice, w tym wiele szkół i przedszkoli - powiedziała.

Hanna Gronkiewicz-Waltz podtrzymała swoje słowa z wywiadu dla radia TOK FM, w których stwierdziła, że to, co robi komisja weryfikacyjna "jest gorsze niż dekret Bieruta", nacjonalizujący warszawskie grunty.

- Prawnicy przedwojenni przygotowali ten dekret, on jest bardzo krótki, tak jak mówiłam w radiu. Ma on dziewięć artykułów. Przede wszystkim nie zabierał własności, tylko nacjonalizował w celu odbudowy Warszawy natomiast oddzielał po prostu kamienice czy domy od gruntu i mówił, że może być czasowe użytkowanie (czym dziś jest użytkowanie wieczyste). Budynek zostaje w rękach właścicieli przedwojennych. Natomiast teraz wszystko znika - powiedziała prezydent Warszawy.

Mała ustawa ocaliła 13 hektarów?

Prezydent oceniła efekt prac komisji weryfikacyjnej jako "żaden". - Jest dorobek naszej ustawy reprywatyzacyjnej, bo miasto odzyskało już kamienice z 113 lokatorami, wiele szkół, przedszkoli i żłobków - dowodziła Gronkiewicz-Waltz. - Mała ustawa weszła w roku 2016 i od wtedy mamy dużo lepszy efekt, jeśli chodzi o hektary, bo w sumie - jak kiedyś podliczyłam - to jest jakieś trzynaście hektarów i to będzie wielkość Parku Krasińskich. Mówię to z całą odpowiedzialnością i pełnym przekonaniem - stwierdziła.

Na pytanie o stawienie się przed komisją, odpowiedziała, że "nie będzie brała udziału w kampanii wyborczej Patryka Jakiego" i uważa, że jej działanie za "czysto polityczne". - Patryk Jaki mówił, że będzie to ustawa reprywatyzacyjna, a nie ma słowa na temat projektu takiej ustawy - zauważyła. - Jest mała ustawa reprywatyzacyjna. Jak do tej pory Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe uchwaliły ustawę, która jest jedyną, która ochroniła szkoły, żłobki, przedszkola, działki i niektóre miejsca publiczne - stwierdziła.

Schetyna a zwolnienie Wojciechowicza

W dalszej części programu Piotr Marciniak odniósł się do wspomnień, które w swojej nowej książce opisuje Jacek Wojciechowicz. Były wiceprezydent stolicy przekonywał, że po wybuchu afery reprywatyzacyjnej Grzegorz Schetyna wymuszał na Gronkiewicz-Waltz zwolnienie wszystkich jej zastępców.



- Myślę, że Jacek Wojciechowicz jest trochę rozgoryczony - odpowiedziała prezydent i przypomniała, że po jego odejściu z ratusza zaproponowała mu funkcję szefa Tramwajów Warszawskich, ale jej nie przyjął. - To nie była synekura - zaznaczyła.



Prezydent powtórzyła również to, co mówiła przy okazji zwalnianiu Wojciechowicza w 2016 roku, czyli że stracił funkcję za "bardzo duże niewykonanie inwestycji". Zdradziła też, że myślała już wcześniej o zwolnieniu swojego pierwszego zastępcy. - Jestem członkiem określonej grupy, choć na końcu zawsze jest moja decyzja - stwierdziła. - Wiceprezydent Jarosław Jóźwiak oddał się do mojej dyspozycji, a Jacek Wojciechowicz nie chciał - dopowiedziała.

Pytana, czy w sprawie zwolnienia wiceprezydentów postawiona pod ścianą, zaprzeczyła. - Nie jestem taka żeby mnie tak zaraz pod ścianę stawiać - odpowiedziała.

Krytycznie o nowej trasie defilady

Dalej prezydent była pytana o zbliżającą się wielką defiladę wojskową, która w tym roku ma przejść nową trasą - Wisłostradą, a nie jak dotychczas Alejami Ujazdowskimi. - Z tego co mówią moi fachowcy i moja zastępczyni - wiceprezydent Renata Kaznowska, to będzie bardzo skomplikowane zamknięcie Wisłostrady - oceniła Gronkiewicz-Waltz. - Gołym okiem widać, że to jest raczej chęć pokazania siły defilady niż myślenie o mieszkańcach - oceniła krytycznie.

"Nikt ci tyle nie da, ile Jaki obieca"

Na koniec prezydent była pytana o prekampanię kandydata Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Nie odpowiedziała precyzyjnie na pytanie, czy ją śledzi i jak ocenia. Zaznaczyła jednak, że w wyborach na prezydenta Warszawy najważniejsze jest, by "czuć to miasto - w sensie mieszkańców i znajomości dzielnic".



Dopytywana natomiast o kandydata Zjednoczonej Prawicy Patryka Jakiego, prezydent pozwoliła sobie na uszczypliwość. - Nikt ci tyle nie da, co Patryk Jaki obieca - powiedziała w kontekście jego wyborczych zapowiedzi. - To są obietnice, które nie mają pokrycia w budżecie. Wymagają dużych funduszy z Unii Europejskich, które myśmy z Michałem Olszewskim [wiceprezydentem - red.] wystarali - zaznaczyła.



Według Gronkiewicz-Waltz, Jaki zapomina, że połowa budżetu miasta idzie na wydatki bieżące, związane między innymi z edukacją i komunikacją. - Wszystko trzeba bardzo dokładnie przeanalizować - tłumaczyła.

