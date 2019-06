Informacje

Policja zatrzymała 11 osób ksp

Akcja policji przeciwko grupie przestępczej, która miała wprowadzać na rynek narkotyki, a także dokonywać rozbojów i handlować bronią. Zatrzymano 11 osób, które usłyszały już zarzuty.

Śledztwo dotyczy lat 2011-2017. Jak podaje Komenda Stołeczna Policji, grupa przestępcza miała wtedy wprowadzić do obrotu w Warszawie i okolicach co najmniej 400 kilogramów heroiny, kokainy, marihuany, amfetaminy i mefedronu. "Dodatkowo (...) osoby zamieszane w ten proceder mogły brać również udział w dokonywaniu innych przestępstw w tym, m. in. handlu bronią, rozbojach, wymuszeniach rozbójniczych i włamaniach" - podaje Komenda Stołeczne Policji.

Obrót narkotykami

W ubiegłym tygodniu zatrzymano w tej sprawie 11 osób. W akcji wzięło udział 68 policjantów: z Wołomina, Komendy Stołecznej Policji oraz Samodzielnego Pododdziału Konterrorystycznego Policji w Warszawie.

Funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby. Siedem kolejnych doprowadzili z aresztów i więzień, gdzie odbywali kary za inne przestępstwa.

Wszyscy podejrzani są o "udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancjami psychotropowymi oraz o posiadanie ich w miejscu zamieszkania".

Grozi im 12 lat więzienia.

"Już w dniu zatrzymania wobec pięciu osób sąd, na wniosek Prokuratora Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, dwie osoby po zarzutach zostały odwiezione do zakładu karnego. Kolejne zatrzymane trzy osoby postanowieniem sądu dostały również tymczasowe areszty, wobec jednej zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 20 tysięcy złotych oraz dozór policyjny" - informuje KSP.

Ponad 100 osób zatrzymanych w sprawie

To nie pierwsze zatrzymania w tej sprawie. W czerwcu i wrześniu 2017 roku, a później w lutym i maju 2018 roku zatrzymanych zostało ponad 110 osób.

Policjanci zabezpieczyli wtedy, między innymi broń oraz amunicję, półprodukty służące do produkcji środków odurzających oraz heroinę, kokainę i mefedron, znaczne ilości gotówki oraz biżuterię i wartościowe zegarki.

