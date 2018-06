Gwałt w Ogrodzie Saskim

Informacje

1/3 Podejrzany w rękach policji fot. ksp 2/3 Podejrzany w rękach policji fot. ksp 3/3 Podejrzany w rękach policji fot. ksp





Szokujące informacje ze stołecznej policji. W minioną sobotę, w dzień, w Ogrodzie Saskim zgwałcona została kobieta. Trzy inne zostały napadnięte, także w centrum miasta. Policja zatrzymała podejrzanego.

"Do zdarzeń doszło w minioną sobotę w kilku miejscach w centrum miasta. W krótkich odstępach czasu ofiarą 26-latka padły cztery kobiety w wieku od 21 do 47 lat. To przypadkowe osoby, które mężczyzna zaczepił, idąc chodnikiem" – informuje Robert Szumiata ze śródmiejskiej komendy.

Jak się dowiedzieliśmy, do niebezpiecznych sytuacji doszło między innymi przy Pałacu Kultury i Nauki. Do gwałtu - w Ogrodzie Saskim.

Sześć zarzutów

Funkcjonariusze podają, że Kamil W. jedną z kobiet zgwałcił i dokonał rozboju. Kolejną miał przemocą doprowadzić "do poddania się innej czynności seksualnej, grożąc jej przy tym pozbawieniem życia". Trzecią z pokrzywdzonych miał usiłować "doprowadzić do obcowania płciowego". Jak podaje policja, czwartą przy użyciu siły "próbował poddać innej czynności seksualnej".

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę niedaleko miejsca, gdzie miało dojść do jednego z przestępstw.

Śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ, która postawiła Kamilowi W. sześć zarzutów. Decyzją sądu 26-latek został aresztowany na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

"Prokurator oraz policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, prowadzący czynności w tej sprawie, proszą kobiety, które w ostatnim czasie padły ofiarą podobnych przestępstw, a do tej pory tego nie zgłosiły, o osobiste stawiennictwo w Komendzie Rejonowej Warszawa I przy ulicy Wilczej 21" - apeluje Szumiata.



ZOBACZ TEŻ POLICYJNE ZATRZYMANIA PEDOFILI:





ran/r