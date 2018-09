Guział: bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, elektroniczne podręczniki

Informacje

Tablety, edukacja seksualna i darmowe zajęcia pozalekcyjne - to niektóre z obietnic Piotra Guziała. Jeden z kandydatów na prezydenta Warszawy przedstawił swój program inwestycji w edukację.

- Warszawa wydaje na edukację blisko cztery miliardy złotych rocznie. To blisko jedna czwarta budżetu miasta. Jednak pomimo tego wciąż brakuje ponad dwa tysiące miejsc w przedszkolach, w szkołach funkcjonuje zmianowość, brakuje bezpłatnej oferty zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych, uczniowie tylko okazjonalnie korzystają z nowych technologii, a pensje 12,5 tysięcy pracowników administracyjnych ledwo starczają na przeżycie - stwierdza kandydat.

Guział zapowiedział "skok cywilizacyjny w warszawskiej oświacie". Przedstawił jednocześnie pakiet działań, które chciałby przeprowadzić po zwycięstwie w wyborach.

Dziewięć propozycji

Były burmistrz Ursynowa proponuje, by wszyscy uczniowie klas IV-VIII byli wyposażani w tablet edukacyjny z elektronicznymi podręcznikami, ćwiczeniami i dostępem do szybkiego internetu. Ma to "odciążyć ich kręgosłupy od ciężkich plecaków". Chce również, by miasto zorganizowało zajęcia dodatkowe z seksualności człowieka i dało wszystkim uczniom możliwość skorzystania z jednej godziny darmowych zajęć pozalekcyjnych dziennie. Nieodpłatne miałyby być też szkolne obiady. Z opłat za bilety mieliby być zwolnieni uczniowie liceów i studenci (dziś z darmowych przejazdów korzystają dzieci z podstawówek).

Guział proponuje też podwyżki dla pracowników administracyjnych szkół - średnio 500 złotych, ale nie mniej niż 300 złotych. Ma również propozycje związane ze zdrowiem. - Wszyscy uczniowie klas drugich i piątych zostaną objęci nieodpłatnymi badaniami wad postawy, motoryczności i predyspozycji sportowych - deklaruje kandydat. Dodaje, że - jeśli wygra wybory - w każdej dzielnicy powstanie Forum Rad Rodziców złożone z przewodniczących rad rodziców wszystkich placówek oświatowych, jako platforma konsultacyjna z władzami dzielnic.

Chce też uczyć dzieci gospodarności i zwiększać ich zaangażowanie przyznając samorządom szkolnym budżety do ich dyspozycji.

Koszty - 450 milionów

Zaproponowany pakiet działań kosztowałby Warszawę około 450 milionów złotych rocznie - szacuje Guział. Kandydat chce, by deweloperzy budujący pomiędzy 500 a 1500 jednostek mieszkalnych musieli partycypować w kosztach rozbudowy istniejącej lub budowy nowej placówki oświatowej, a powyżej 1500 musieli taka placówkę sfinansować.

Guział zapowiada także, że w ciągu 3 lat powstanie 15 przedszkoli i 10 szkół, co ma - według niego - sprawić, że "znikną kolejki do przedszkoli i zmianowość w szkołach".

mś