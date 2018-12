Grupa SPEED w akcji: 192 kontrole, 100 mandatów

Informacje

192 skontrolowane samochody, ponad 100 nałożonych mandatów i 28 zatrzymanych praw jazdy. Policjanci z grupy SPEED podsumowali sobotnią akcję wymierzoną w piratów drogowych.

- W akcji wzięło udział 50 policjantów z warszawskiej drogówki, pionu kryminalnego oraz komend powiatowych - czytamy w komunikacie policji. - Do działań wykorzystano też psa przeszkolonego do wykrywania narkotyków, czego efektem było zabezpieczenie marihuany oraz zatrzymanie osoby, który odpowie za jej posiadanie - czytamy dalej.

Co to jest SPEED?

O policyjnej grupie pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Została powołana pod koniec października. Jej trzon stanowią policjanci drogówki, ale są też funkcjonariusze z innych komórek. Utworzenie specjalnej ekipy zapowiadał rzecznik Komendy Stołecznej Policji przy okazji materiałów "Czarno na Białym" i "Uwagi!" TVN, poruszających problem nielegalnych wyścigów.

Efekty pierwszych tygodni działania specgrupy (okres od końca października do 5 grudnia) to zatrzymanie 975 kierujących, którzy nie dostosowali prędkości do ograniczeń. 209 z nich straciło prawo jazdy na trzy miesiące, za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. 612 zostało ukaranych mandatami, 593 pouczono, a w 11 przypadkach zastosowano wniosek o ukaranie do sądu.

Funkcjonariusze zatrzymali również 41 dowodów rejestracyjnych.

Oprócz tego stwierdzili blisko 180 innych wykroczeń, jak na przykład rozmawianie przez telefon w trakcie jazdy czy nieprawidłowa zmiana pasa. Dane obejmują działania od końca października do 5 grudnia.

1/8 Działania grupy SPEED fot. Komenda Stołeczna Policji 2/8 Działania grupy SPEED fot. Komenda Stołeczna Policji 3/8 Działania grupy SPEED fot. Komenda Stołeczna Policji 4/8 Działania grupy SPEED fot. Komenda Stołeczna Policji 5/8 Działania grupy SPEED fot. Komenda Stołeczna Policji 6/8 Działania grupy SPEED fot. Komenda Stołeczna Policji 7/8 Działania grupy SPEED fot. Komenda Stołeczna Policji 8/8 Działania grupy SPEED fot. Komenda Stołeczna Policji















ml/r