Grupa SPEED nie próżnowała: 105 mandatów, 27 odebranych praw jazdy

Ponad stu kierowców ukaranych mandatami i kilkudziesięciu pozbawionych prawa jazdy. To efekt pracy policyjnej grupy SPEED w miniony weekend.

Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, podczas sobotni-niedzielnych działań funkcjonariusze drogówki skontrolowali 137 pojazdów, nałożyli na kierujących 105 mandatów za przekroczenie prędkości, a 27 kierowców utraciło prawo jazdy, bo przekroczyli "50+" w terenie zabudowanym.

Specjalny zespół

Jej zadaniem jest walka z przekraczaniem prędkości przez warszawskich kierowców, także tych, którzy urządzają sobie nielegalne wyścigi na stołecznych ulicach.

Szefem SPEED-u został młodszy inspektor Piotr Jakubczak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

- Prędkość to najczęściej wymieniana przyczyna wypadków drogowych. Grupa SPEED powstała, by przeciwdziałać niebezpiecznym i agresywnym zachowaniom na drodze oraz ograniczyć liczbę wypadków drogowych. Działamy zdecydowanie. Chcemy ukrócić karygodne i agresywne zachowania na drodze, być wszędzie tam, gdzie dochodzi do nielegalnych wyścigów oraz notorycznego przekraczania prędkości - mówił PAP po powołaniu grupy Jakubczak.

Wyjątkowe radiowozy

SPEED działa na terenie całego garnizonu stołecznego, czyli w Warszawie i dziewięciu okolicznych powiatach. Wykorzystuje przede wszystkim radiowozy nieoznakowane i jeden najnowszy nabytek WRD – oznakowany radiowóz KIA Stinger GT (370 koni mechanicznych, niespełna 5 sekund do setki).

