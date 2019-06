Informacje

Jak podaje KSP, od momentu powołania grupy, policjanci namierzyli już 7700 kierowców, którzy nie dostosowali się do ograniczenia prędkości.

- Ponad 2000 z nich straciło prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h – mówi Sylwester Marczak, rzecznik KSP.

Policjanci nałożyli też osiem tysięcy mandatów, a w 126 przypadkach skierowali do sądu wnioski o ukaranie kierowców. Zatrzymali też 364 dowody rejestracyjne.

Specjalny zespół

O policyjnej grupie SPEED pisaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Została powołana pod koniec października. Jej trzon stanowią policjanci drogówki, ale są też funkcjonariusze z innych komórek.

Jej zadaniem jest walka z przekraczaniem prędkości przez warszawskich kierowców, także tych, którzy urządzają sobie nielegalne wyścigi na stołecznych ulicach.

Szefem SPEED-u został młodszy inspektor Piotr Jakubczak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

- Prędkość to najczęściej wymieniana przyczyna wypadków drogowych. Grupa SPEED powstała, by przeciwdziałać niebezpiecznym i agresywnym zachowaniom na drodze oraz ograniczyć liczbę wypadków drogowych. Działamy zdecydowanie. Chcemy ukrócić karygodne i agresywne zachowania na drodze, być wszędzie tam, gdzie dochodzi do nielegalnych wyścigów oraz notorycznego przekraczania prędkości - mówił PAP po powołaniu grupy Jakubczak.

Wyjątkowe radiowozy

SPEED działa na terenie całego garnizonu stołecznego, czyli w Warszawie i dziewięciu okolicznych powiatach. Wykorzystuje przede wszystkim radiowozy nieoznakowane i jeden najnowszy nabytek WRD – oznakowany radiowóz KIA Stinger GT (370 koni mechanicznych, niespełna 5 sekund do setki).

kz/ran