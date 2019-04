Groził tłuczkiem do mięsa, może trafić do więzienia

Informacje

Przyszedł do sklepu z tłuczkiem do mięsa i groził ekspedientce, że ją zabije. Policja zatrzymała 32-letniego Piotra P., któremu grozi kara do dwóch lat więzienia.

Niecodzienny incydent miał miejsce w jednym ze sklepów spożywczych przy Puławskiej. Jak dowiedzieli się policjanci, którzy otrzymali wezwanie, do sklepu w ciągu dnia kilkukrotnie przychodził mężczyzna, który zabierał drobne produkty ze sobą, nie płacąc za nie.

Ekspedientka powiadomiła o tym szefa, który wyprosił nieuczciwego klienta ze sklepu.

Nie dawał za wygraną

Mężczyzna jednak nie odpuszczał i wciąż powracał do lokalu, chcąc dokonać kradzieży. Po kolejnym wyproszeniu, jego poziom agresji znacznie się wzmógł – 32-latek wszedł do sklepu z tłuczkiem do mięsa i używając wulgaryzmów groził ekspedientce, że ją zabije. Kobieta podniosła alarm, co spowodowało chwilowe wycofanie się napastnika. Sprzedawczyni zamknęła się razem z klientami wewnątrz lokalu i wezwała policję.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę kilkadziesiąt metrów dalej - ten wciąż miał przy sobie tłuczek do mięsa. 32-latek trafił do aresztu, a za groźby może otrzymać karę nawet do dwóch lat więzienia.

