Gronkiewicz-Waltz znów przegrywa w sprawie o marsz narodowców

Tak wyglądał marsz narodowców w 2017 roku fot. TVN24

Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i oddalił zażalenie prezydent Warszawy na decyzję sądu okręgowego uchylającą zakaz organizacji marszu narodowców.

Zgodnie z przepisami, sąd apelacyjny miał na rozpoznanie zażalenie dobę od dostarczenia akt sprawy przez sąd okręgowy. Niejawne posiedzenie sądu rozpoczęło się około godziny 10.

Do decyzji Sądu Apelacyjnego odniosła się prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. "Naszym obowiązkiem jako władz Warszawy było zwrócenie uwagi na wszelkie wątpliwości co do tego, czy 11 listopada mieszkańcom zostanie zapewnione bezpieczeństwo. Sąd zdecydował, szanujemy tę decyzję. Teraz pełna odpowiedzialność za zabezpieczenie marszu spoczywa na rządzących" - napisała na Twitterze.

W czwartek Sąd Okręgowy uwzględnił odwołanie złożone przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Tym samym uchylił decyzję prezydent stolicy o zakazie przemarszu narodowców. - Składamy apelację. Będziemy używać argumentów. Mamy argument w postaci wczorajszego zarządzenia premiera, że kieruje Żandarmerię Wojskową do pomocy policji. To znaczy, że nasze oceny były właściwe, że policja by sobie nie poradziła - oznajmiła w piątek rano Gronkiewicz-Waltz. Pełnomocnik ratusza, mecenas Antoni Kania-Sieniawski poinformował o wniesieniu zażalenia w piątek wieczorem.

Argumentacja sądu okręgowego

Uchylając decyzję wydaną przez prezydenta Warszawy,, a decyzja o zakazie zgromadzenia "jest możliwa po starannym zbadaniu sprawy i musi zawierać przekonujące uzasadnienie".

Podkreślił też, że w tej w sprawie organ gminy nie uprawdopodobnił okoliczności, że w związku z tą manifestacją może dojść do zagrożenia życia i zdrowia oraz mienia w znacznych rozmiarach, a to była główna przesłanka wydanego zakazu.

Na Marsz Niepodległości nie zgodziła się w środę Gronkiewicz-Waltz. Od 2010 roku jest on organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości współtworzone przez między innymi Młodzież Wszechpolską, Obóz Narodowo-Radykalny i Ruch Narodowy. Jak tłumaczyła tę decyzję? - Po pierwsze bezpieczeństwo. Przy obecnych kłopotach policji trudno uwierzyć, że uda się je zapewnić podczas marszu 11 listopada - powiedziała prezydent Warszawy.

Marsz państwowy

Po tym, jak organizacji marszu przez środowiska narodowe zabroniła prezydent Warszawy, z inicjatywą wyszli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Ogłosili "wspólny biało-czerwony marsz", objęty prezydenckim patronatem i traktowany jako element państwowych obchodów Święta Niepodległości. Jego organizacją zajmuje się Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Do piątku nie było pewne, czy odbędzie się jeden wspólny marsz narodowców i władz, czy narodowcy wyruszą na trasę niezależnie od uroczystości rządowych. Chwilę przed północą przedstawiciele rządu i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości opracowali wspólny komunikat, w którym zapraszają wszystkich w niedzielę 11 listopada na godzinę 14 na rondo Dmowskiego. Poinformowali także, że o godzinie 15 przewidziane jest przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, a następnie marsz ruszy w stronę Stadionu Narodowego.

