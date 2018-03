Gronkiewicz-Waltz wezwana na komisję. "Nie będzie wspierała kampanii Jakiego"

Informacje

Hanna Gronkiewicz-Waltz fot. Stach Leszczyński / PAP



- Działania komisji weryfikacyjnej są niekonstytucyjne, ponadto wtorkowa rozprawa nie dotyczy żadnego adresu. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie będzie wspierała kampanii szefa komisji Patryka Jakiego - powiedział rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk.

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji we wtorek przeprowadzi pierwsze posiedzenie na tzw. zasadach "ogólnych". Możliwość przeprowadzenie takiej rozprawy dała nowelizacja przepisów o komisji weryfikacyjnej. Wezwana została Gronkiewicz-Waltz oraz przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, która zadeklarowała, że stawi się na komisji.

Rzecznik ratusza nie odpowiedział wprost na pytanie, czy pojawi się prezydent stolicy. - Nie dość, że działania komisji są niekonstytucyjne, to w dodatku jutrzejsza rozprawa nie dotyczy niczego, ponieważ komisja nie zajmuje się żadną sprawą, żadnym adresem - powiedział Milczarczyk.

Ocenił, że wezwanie Gronkiewicz-Waltz służy tylko temu, żeby Jaki miał większe szanse na to, żeby zostać kandydatem na prezydenta Warszawy. - Pani prezydent na pewno nie będzie wspierała jego kampanii - podkreślił rzecznik ratusza.

"Postępowanie ogólne"

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, komisja weryfikacyjna przeprowadza postępowanie ogólne, aby wyjaśnić nieprawidłowości lub uchybienia w działaniach organów i osób, które uczestniczyły w wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych.

Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta tłumaczył w ubiegłym tygodniu, że świadkowie będą podczas postępowania ogólnego zeznawać "na okoliczność ich wiedzy o całym procesie reprywatyzacji". - Nie będziemy musieli tej samej osoby wzywać kilka razy na każdą z poszczególnych spraw, tylko będziemy mogli podczas jednego przesłuchania uzyskać zeznania w kilku sprawach - wyjaśnił Kaleta.

Większe grzywny

Nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej przewiduje zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisję weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.

Komisja weryfikacyjna od początku czerwca ubiegłego roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

ZOBACZ RELACJĘ Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA KOMISJI WERYFIKACYJNEJ W SPRAWIE KAMIENICY PRZY ŁOCHOWSKIEJ:

