Grochowska, Grójecka, al. Krakowska. Tramwajarze ruszają z remontami

Informacje

Na Grochowskiej odbędzie się remont torów fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl



W ostatni weekend kwietnia rozpocznie się remont torów tramwajowych na Grochowskiej, pomiędzy rondem Wiatraczna a aleją Zieleniecką. W czasie trwania prac na tym odcinku jeździć będą autobusy zastępczej linii Z-6. Tramwajarze będą remontować tory także w alei Krakowskiej i na Grójeckiej, ale tutaj roboty potrwają krócej - do końca majówki.

Remont rozpocznie się 27 kwietnia. Warszawscy tramwajarze wymienią ponad dziewięć kilometrów szyn, a ich prace będą podzielone na trzy etapy.

Pierwszy etap: do 23 czerwca

Od soboty 27 kwietnia tramwaje nie będą jeździły ulicą Grochowską. Zmianie ulegną trasy linii tramwajowych: 3, 6, 22 i 26.

Ulice Tramwaj zaczepił o studzienkę i uszkodził podwozie W alei Waszyngtona tramwaj uszkodził podwozie. Skład zaczepił o betonową studzienkę: wyrwał pokrywę razem z fragmentem betonu. Ruch w kierunku ronda... WIĘCEJ »

Od niedzieli 28 kwietnia do 23 czerwca między aleją Zieleniecką a ulicą Terespolską będą kursowały tramwaje linii 3. Na trasie pojawią się tramwaje dwukierunkowe - będą one korzystać z rozjazdu, który zostanie zamontowany za przystankiem Terespolska. Dzięki temu będą mogły zmienić kierunek jazdy bez pętli. W czasie trwania remontu pomiędzy rondem Wiatraczna, a pętlą Stadion Narodowy poruszać się będą autobusy zastępczej linii Z-6.

Jak podaje komunikat ratusza: "W pierwszym etapie prac, od 29 kwietnia, zwężone będą obydwie jezdnie ulicy Grochowskiej, pomiędzy ulicą Terespolską a Modrzewiową. Wyłączone z ruchu zostaną pasy wzdłuż torowiska, a dla kierowcy do dyspozycji będą mieli po dwa pasy w każdym kierunku. W kolejnych etapach remontowane będą przejazdy przez torowisko w ciągu ulic Podskarbińskiej, Terespolskiej, Gocławskiej i Lubelskiej. W czasie prac ruch będzie kierowany na sąsiedni przejazd lub specjalnie wyznaczone objazdy".

Drugi etap: od 23 czerwca do września

Zwiększenia tempa i intensywności prac na torach nastąpi wraz z końcem roku szkolnego, czyli 23 czerwca. Zostanie wtedy zawieszone kursowanie tramwajów linii 3, a roboty prowadzone będą już na całym remontowanym odcinku, czyli między rondem Wiatraczna a aleją Zieleniecką.

Całość prac, czyli wymiana torów, modernizacja 12 peronów przystankowych oraz instalacja systemu tablic dynamicznej informacji pasażerskiej zakończy się w połowie września. Na koniec tramwajarze ułożą na torowisku świeżą trawę, dzięki czemu po zakończeniu robót na ulicy Grochowskiej w Warszawie będzie już ponad 25 kilometrów zielonych torów tramwajowych.

Tydzień robót na Ochocie i we Włochach

Długi weekend tramwajarze wykorzystają także do remontu na Ochocie i we Włochach. Od soboty 27 kwietnia do niedzieli 5 maja w alei Krakowskiej będzie remontowany przejazd przez tory przy ulicy 17 stycznia. Na czas prac nie będą kursowały tramwaje aleją Krakowską i ulicą Grójecką na odcinku od pętli P+R Al. Krakowska do pętli Banacha.

Trasa tramwajów linii 7 i 15 będzie skrócona do placu Narutowicza. Tramwaje linii 9 będą dojeżdżały do pętli Banacha. Uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza Z-9 kursująca na trasie: pl. Narutowicza – Grójecka – al. Krakowska – P+R Al. Krakowska. Autobusy linii 154 i 317, jadąc w kierunku pętli P+R Al. Krakowska, skręcą z ul. 17 Stycznia w prawo w al. Krakowską i zawrócą na skrzyżowaniu z ulicami Hynka i Łopuszańską.

Kierowcy jadący Krakowską od strony centrum nie będą mogli skręcić w lewo w 17 Stycznia. Natomiast wyjeżdżający z 17 Stycznia będą musieli skręcić w prawo w kierunku centrum. Objazd dla pierwszych zostanie poprowadzony Hynka do Żwirki i Wigury. Dla drugich zostanie uruchomiona tymczasowa zawrotka przez torowisko na wysokości Tapicerskiej. Zawrócić można będzie także na skrzyżowaniu z ulicami Hynka i Łopuszańską.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o utrudnieniach związanych z przebudową ulicy Włodarzewskiej:

Kierowcy jeżdzą pod prąd na Włodarzewskiej Kierowcy jeżdzą pod prąd na Włodarzewskiej Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Kierowcy jeżdzą pod prąd na Włodarzewskiej Roboty na Włodarzewskiej Roboty na Włodarzewskiej Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Roboty na Włodarzewskiej Kierowcy jeżdzą pod prąd na Włodarzewskiej Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

ab/r/PAP/b