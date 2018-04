Górczewska do zmiany: dwa pasy, więcej miejsca dla pieszych i rowerów

Informacje

Ruszyły konsultacje w sprawie Górczewskiej fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Ruszyły konsultacje w sprawie wyglądu ulicy Górczewskiej po zakończeniu budowy II linii metra. Urzędnicy przedstawili mieszkańcom dwa warianty do wyboru. W obu zaproponowano dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę (zamiast trzech) i dwukierunkowe drogi rowerowe.

"Budowa II linii metra na Woli i Bemowie może zmienić Górczewską. Wielka arteria, która dziś często jest trudną do przekroczenia barierą, może stać się ulicą przyjazną pieszym, rowerzystom i kierowcom, z integrującymi przestrzeniami publicznymi, małą architekturą i dodatkową zielenią" - przekonują stołeczni urzędnicy.

Po zakończeniu budowy metra na Górczewskiej będzie w sumie aż pięć stacji. Urzędnicy nie mają więc wątpliwości. "Ruch drogowy się zmniejszy" - piszą. I dodają, że dzięki temu można myśleć o zmianę szerokości jezdni i przeznaczeniu większej przestrzeni dla rowerzystów i pieszych.

Czy tak się stanie? Głos decydujący ma należeć do mieszkańców. Rozpoczęte właśnie konsultacje społeczne trwają dokładnie cztery tygodnie (do 24 kwietnia). Urzędnicy chcą poruszyć takie tematy jak: liczba i lokalizacja miejsc postojowych, węzły przesiadkowe i przystanki oraz zieleń.

Dwa warianty zmian

Miasto przygotowało dwa wstępne warianty zmian.

Wariant numer jeden zakłada, że Górczewska będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (a nie trzy - jak obecnie).

Planuje się też dwukierunkowe drogi rowerowe po obu stronach ulicy, dodatkowe przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe w zatokach, miejsca postojowe wzdłuż ulicy, miejsca reprezentacyjne o funkcji społeczno-integrującej, rzędy drzew i niskiej zieleni. Układ skrzyżowań ma być utrzymany bez zmian.

Wariant drugi również zakłada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, ale z dodatkowym (trzecim) pasem autobusowym między Powstańców Śląskich a aleją Prymasa Tysiąclecia.

Oprócz tego miasto proponuje: rozbudowę skrzyżowania z Syreny, budowę dwukierunkowych dróg rowerowych po obu stronach ulicy i dodatkowe przejścia dla pieszych. Przystanki autobusowe miałyby być wytyczone częściowo na jezdni (a nie w zatokach, jak w poprzednim wariancie). Powstałoby także więcej miejsc postojowych wzdłuż ulicy, ciąg pieszy o funkcji społeczno-integrującej (na odcinku między Wola Parkiem o skrzyżowaniem z Księcia Janusza i Jana Olbrachta), więcej przestrzeni dla pieszych, rzędy drzew i krzewów.

Powyższe dwa opisy to na razie tylko propozycje. Dopiero przeprowadzone analizy i wyniki konsultacji mają stworzyć wytyczne do szczegółowych projektów przekształcenia Górczewskiej. Prace w terenie mają ruszyć po zakończeniu prac nad kolejnymi odcinkami II linii metra.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Jeśli ktoś chce wziąć udział w konsultacjach, może to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze - drogą mailową. Swoje uwagi można przesyłać na adres gorczewska@arup.com. Arup to nazwa firmy, która - na zlecenie miasta - przygotowała nowe pomysły na Górczewską.

Swoje spostrzeżenia można przekazać też osobiście - na spotkaniach konsultacyjnych. Tych w sumie jest sześc. Pierwsze w przyszły piątek 13 kwietnia, w Szkole Podstawowej numer 63 przy Płockiej 30. Ostatnie zaś we wtorek 24 kwietnia, w Szkole Podstawowej numer 388 przy Deotymy 25/33. Pełną listę można znaleźć na stronie miasta.

Spór o drzewa

Temat zagospodarowania Górczewskiej po budowie metra wzbudził w ostatnich dniach duże kontrowersje. Wszystko przez stanowisko burmistrza dzielnicy w sprawie przyszłej Górczewskiej, do którego dotarli aktywiści z Woli Mieszkańców.

Krzysztof Strzałkowski przekonywał, by nie sadzić drzew ani krzewów w pasie drogi, bo te zasłaniają znaki i niszczą ciężarówki (podobnych argumentów było więcej - opisywaliśmy je na naszym portalu). W mediach społecznościowych rozgorzała ostra dyskusja. Wiceprezydent Renata Kaznowska żartowała na Twitterze, by zapał i argumenty zachować właśnie na konsultacje. Sam Strzałkowski ostatecznie przyznał się do błędu i wycofał stanowisko.

Zapowiedział jednak, że konsultacje dotyczące Górczewskiej mogą być trudne. - Grupa osób, które chcą zwężania tej ulicy, jest głośna, ale wąska. Wola jest dość konserwatywna, jeśli chodzi o tego typu zmiany - mówił.

>> Zobacz jak wygląda budowa II linii metra na Woli <<

Kamień węgielny wmurowano 11 sierpnia Kamień węgielny wmurowano 11 sierpnia Lech Marcinczak/ tvnwarszawa.pl

Kamień węgielny wmurowano 11 sierpnia Budowa metra na Woli Budowa metra na Woli UM Warszawa

Budowa metra na Woli Budowa metra na Płockiej Budowa metra na Płockiej Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Budowa metra na Płockiej Dronem nad budową metra Dronem nad budową metra Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl

Dronem nad budową metra Kamień węgielny wmurowano 11 sierpnia Lech Marcinczak/ tvnwarszawa.pl



kw/mś