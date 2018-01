Gorąco w sercu Orkiestry. "Warto odstać swoje"

Informacje

26. Finałowi WOŚP w Warszawie towarzyszy wiele wydarzeń, podczas których można wesprzeć orkiestrę. Na tvnwarszawa.pl na bieżąco relacjonujemy to, co dzieje się w stolicy.

>>> WSZYSTKIE INFORMACJE O TEGOROCZNYM FINALE NA STRONIE TVN24.PL <<<

18.10 Nad bezpieczeństwem podczas 26. Finału WOŚP w całym kraju czuwa kilka tysięcy policjantów.

Zbiórka pieniędzy przebiega spokojnie. - Na chwilę obecną jest bardzo bezpiecznie, nie było żadnych poważniejszych zdarzeń. Wspólnie czuwamy nad bezpieczeństwem wszystkich, szczególnie wolontariuszy - powiedział w niedzielę po południu mł. asp. Michał Gaweł z wydziału prasowego KGP. Jak dodał policjanci zwracają uwagę również na to, czy zbiórkę prowadzą osoby do tego uprawnione.

18.00 O godzinie 17.30 licznik Orkiestry pokazywał 19 milionów, jednak krótko przed 18, kwota wzrosła do ponad 21 milionów.

17.30 Przypominamy, że na scenie przy Pałacu Kultury i Nauki wystąpią jeszcze m.in. Mesajah, Nocny Kochanek, Wilki, Coma, Kobranocka, Łąki Łan oraz Poparzeni Kawą Trzy.

Warszawiacy mogą zobaczyć panoramę stolicy z ustawionego przed Pałacem Kultury koła młyńskiego lub zrobić zakupy w orkiestrowym sklepie SiemaShop. Można także bezpłatnie odwiedzić wszystkie oddziały Muzeum Warszawy. Do godziny 22 przed PKiN działa przychodnia, w której można bezpłatnie skorzystać z porad lekarzy specjalistów, wykonując m.in. badania spirometryczne, okulistyczne i badania piersi czy skorzystać z porad dietetyka.

17.00 Pokojowy Patrol, czyli grupę wolontariuszy od lat wspierających WOŚP, zasiliły Yana, Ola i Martyna, pełne entuzjazmu dziewczyny z Kijowa na Ukrainie. W rozmowie z tvn24.pl opowiadają o swojej pomocy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz o tym, jak zaczęły swoją przygodę z Orkiestrą. Jak mówią, to ich pierwszy finał w Warszawie.

>> ZOBACZ NA TVN24.PL <<

Relacja naszej dziennikarkiTVN24



16.20 - Aktualna kwota deklarowana to ponad 18 milionów - mówił Jurek Owsiak podczas konferencji prasowej.

„Aktualna kwota deklarowana to ponad 18 mln.!” - mówi Jurek Owsiak podczas #konferencjaprasowa #wosp2018 pic.twitter.com/OnscneIwA7 — WOŚP (@fundacjawosp) 14 stycznia 2018

16.00 - Namiot jest pełen gości, którzy przychodzą i bawią się razem z Orkiestrą. W kolejce trzeba swoje odstać, ale warto, bo atmosfera jest świetna. Z kolei za kulisami trwają przygotowania do konferencji prasowej organizatorów - relacjonuje z "centrum dowodzenia WOŚP" dziennikarka tvnwarszawa.pl Karolina Wiśniewska.

Namiot Orkiestry jest pełen gości fot. tvnwarszawa.pl

15.30 Licznik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazuje już 16 milionów złotych.

Zbiórka na ulicach TVN24



15.15 Zakończył się bieg dla WOŚP. Równolegle w Warszawie i 108 innych miastach w Polsce i za granicą uczestnicy wyścigu wystartowali z hasłem: "Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy".



W stolicy wzięło w nim udział 5 tysięcy osób, a całkowity dochód zostanie przekazany na zakup pomp insulinowych dla ciężarnych kobiet z cukrzycą oraz na zakup materiałów do nauki pierwszej pomocy.



Jednym z uczestników był reporter TVN24 Adrian Mielnik. - Fantastyczna trasa, Krakowskie Przedmieście, ulica Świętokrzyska, Mazowiecka, Plac Teatralny. Piękne jest też to, że ludzie wyszli na ulice, bili brawa, grali na instrumentach, pozdrawiali, mieli serduszka, aż uśmiech nie schodzi mi z twarzy - mówił chwilę po dobiegnięciu na metę.



I choć w tym biegu wszyscy są zwycięzcami - jak mówi Mielnik - adrenaliny nie zabrakło. - Na ostatnich metrach zawsze jest rywalizacja, kiedy chcesz dopiec, kiedy chcesz jeszcze poprawić czas - opowiadał reporter.

Pierwsi zawodnicy są już na mecie TVN24

14.55 Nad bezpieczeństwem wolontariuszy czuwają policjanci. Poniżej przypominamy kilka rad od funkcjonariuszy.

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dbamy o bezpieczeństwo wolontariuszy i przypominamy kilka ważnych zasad i informacji.https://t.co/CysdNk3gMj — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 14 stycznia 2018

14.40 Zobacz start biegu w ujęciu z drona:

14.30 Pierwsi uczestnicy 12. biegu "Policz się z cukrzycą" dotarli na metę.

14.20 W okolicy Placu Defilad pojawił się Filip Chajzer i jego słynny polonez, którego wystawił w licytacji na rzecz WOŚP.

- To była ciężka decyzja. Nie mam rzeczy bardziej od serca, niż to cudowne auto. To nie była łatwa decyzja. W zeszłym roku licytowałem przejażdżkę nim. Jakby tak podliczyć, to on już zarobił 50 tysięcy, teraz czas na grande finale - mówił w rozmowie z naszą dziennikarką Karoliną Wiśniewską, której relacje możecie zobaczyć na facebookowym profilu tvn24.pl i tvnwarszawa.pl

14.10 Strażacy, pracownicy Tramwajów Warszawskich, studenci AWF i przyjaciele Bemowa wzięli udział w turnieju piłki nożnej na Orliku przy Rudzkiej 6.

"Jak co roku wpisowe, które uiścić musiała każda z drużyn, w całości trafiło do puszek WOŚP!" - napisał na facebooku Grzegorz Pietruczuk, wiceburmistrz Bielan.



1/5 Mecz na Bielanach fot. Grzegorz Pietruczuk 2/5 Mecz na Bielanach fot. Grzegorz Pietruczuk 3/5 Mecz na Bielanach fot. Grzegorz Pietruczuk 4/5 Mecz na Bielanach fot. Grzegorz Pietruczuk 5/5 Mecz na Bielanach fot. Grzegorz Pietruczuk









13.50 Wystartował 12. bieg "Policz się z cukrzycą". Biegacze ruszyli sprzed głównej sceny na placu Defilad i następnie przebiegną pod Marszałkowską.

Start biegu TVN24

13.35 Na tych którzy zmarzli czeka porcja gorącego kremu pomidorowego, który jest wydawany wszystkim chętnym na placu Defilad.

Jak informuje urząd miasta, Wodociągi Warszawskie zapewnią wodę niezbędną do przyrządzenia 20 tysięcy porcji tej zupy.

13.15. Aktualny stan konta WOŚP: 11 129 744.

13.00 Trwają przygotowania do 12. biegu "Policz się z cukrzycą" organizowanego w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przygotowania do biegu TVN24

12.45 Policja informuje o 4 incydentach związanych ze zbiórką na WOŚP w Pruszkowie. - Z kilku sklepów jednej sieci skradziono cztery puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które stały przy ladzie - poinformowała komisarz Monika Brodowska z zespołu prasowego stołecznej policji.

Jak dodała, w stolicy nie odnotowano incydentów związanych z 26. Finałem WOŚP.

12.30 Atrakcje czekają też na mieszkańców Pragi Południe. Na wośp-owej scenie w tej dzielnicy trwają występy wokalne, spektakl dla najmłodszych, licytacje, zabawy dla dzieci. Wszystko dzieje się na Podskarbinskiej 2.

12.15 Ratusz przypomina, że w niedzielę wejście do wszystkich oddziałów Muzeum Warszawy jest darmowe. W zamian za to, pracownicy zachęcają do wrzucania pieniędzy do puszek WOŚP.

12.00 W samo południe, na stołeczne ulice, wyjechały dwie zabytkowe linie autobusowe i tramwajowe, które grają razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Linia autobusowa 26F kursować będzie od godz. 12:00 do 19:00 co 20 minut na trasie: CH REDUTA - Aleje Jerozolimskie - plac Narutowicza - Aleje Jerozolimskie - most Poniatowskiego - rondo Waszyngtona - Saska - Zwycięzców - ZWYCIĘZCÓW (powrót: Międzynarodowa - Brazylijska - Saska).

Linia tramwajowa W kursować będzie od godz. od 12:00 do 19:00 co 30 minut na trasie: PL. NARUTOWICZA - Filtrowa - Nowowiejska - Marszałkowska - aleja Solidarności - Targowa - Ratuszowa - RATUSZOWA-ZOO.

11.45 Imprezy sportowe i kulturalne przygotował też Białołęcki Ośrodek Sportu. Tam koncerty, pokazy taneczne i charytatywny mecz.



11.30 Osoby, które wybierają się do Śródmieścia powinny pamiętać o utrudnieniach. Z powodu biegu, który zaplanowano na 13, utrudniony będzie przejazd ulicami: Jasną, Świętokrzyską, Mazowiecką, Królewską, Wierzbową, Senatorską, Miodową, Krakowskim Przedmieściem i Ossolińskich. Ulice zostaną odblokowane o godzinie 15.

Trasa biegu fot. materiały organizatora

11.15 Nasz reporter zajrzał do środka Ikarusa, w którym można nauczyć się pierwszej pomocy. - To krótsza wersja tego autobusu. Wewnątrz, na chętnych, czekają nauczyciele, którzy szkolą z pierwszej pomocy. W tej chwili autobus stoi na Targówku, ale pojawi się też w innych lokalizacjach - relacjonuje Tomasz Zieliński.

1/5 Zabytkowy Ikarus fot. Tomasz Zieliński/ tvnwarszawa.pl 2/5 Zabytkowy Ikarus fot. Tomasz Zieliński/ tvnwarszawa.pl 3/5 Zabytkowy Ikarus fot. Tomasz Zieliński/ tvnwarszawa.pl 4/5 Zabytkowy Ikarus fot. Tomasz Zieliński/ tvnwarszawa.pl 5/5 Zabytkowy Ikarus fot. Tomasz Zieliński/ tvnwarszawa.pl









11.00 Dla tych, którzy chcieliby nauczyć się pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotowano specjalne szkolenia w zabytkowym Ikarusie. Autobus pojawi się w trzech lokalizacjach:

- IKEA TARGÓWEK

- Skok dla WOŚP - Dantego 1

- ATRIUM TARGÓWEK



10.45 Z WOŚP grają też inne dzielnice. Na Bemowie, imprezy z okazji finału WOŚP zorganizowano w szkole przy rozłogi 10.

O 10 rozpoczęła się gra terenowa po okolicach siedziby sztabu. O tej samej porze rozpoczął się kiermasz książek, który potrwa do 18.

10.30 Na Bielanach przy ulicy Dantego można skoczyć z 14. piętra dla Orkiestry. - Tutaj nie ma żadnego scenariusza. To jest świetna zabawa dla tych, którzy wykupili skok za wpłatę na rzecz WOŚP - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl, Tomasz Zieliński.

I podkreśla, że wszystko jest bezpieczne, a uczestnicy skaczą na elastycznej linie.

Skok z 14 piętra na Bielanach Tomasz Zieliński/ tvnwarszawa.pl

10.10 Już ponad godzinę trwa wielkie wiosłowanie na Targówku, czyli próba ustanowienia rekordu Polski w największej ilości osób, które w ciągu 12 h przepłynęły na jednym ergometrze wioślarskim dystans 500 metrów.

9.50 Pieniądze dla WOŚP zbierają też studenci. Samorząd Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Sztabem WOŚP "Studenci Warszawy", jak co roku, organizują Charytatywny Turniej Piłki Halowej.

Zawody rozpoczęły się o godzinie 9 w hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji UW przy ulicy Banacha 2a.

9.40 Zdjęcia można również zrobić sobie z nietypowo ubranymi wolontariuszami w stolicy. Na tzw. "patelni" przy metrze centrum, reporter tvn24.pl, spotkał wolontariusza przebranego za pandę.

- Ludzie podchodzą robią zdjęcia, wrzucają do puszki. Mimo że warunki są średnie, postanowiłem wyjść na ulicę - mówi Paweł.

9.20 Od 9 przed hotelem Bristol trwa happening - tysiąc zdjęć w 12 godzin. Każdy, kto zechce wesprzeć WOŚP, może zrobić sobie wyjątkowe selfie, po wrzuceniu datku do puszki. Jeśli do 21 uda się zrobić tysiąc takich fotografii, anonimowy darczyńca przekaże 10 tysięcy złotych na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

9.00 Warto przypomnieć, że w grudniu Centrum Zdrowia Dziecka otrzymało nową, specjalistyczną karetkę, którą kupiono z funduszy zebranych podczas meczu charytatywnego TVN kontra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Największą zaletą pojazdu jest amortyzowany stół, który umożliwia transport bez dyskomfortu dla pacjentów. To szczególne istotne zwłaszcza przy przewozie wcześniaków, ważących często mniej niż kilogram.

1/4 Karetka przekazana do Centrum Zdrowia Dziecka fot. Paweł Supernak / PAP 2/4 Karetka przekazana do Centrum Zdrowia Dziecka fot. Paweł Supernak / PAP 3/4 Karetka przekazana do Centrum Zdrowia Dziecka fot. Paweł Supernak / PAP 4/4 Karetka przekazana do Centrum Zdrowia Dziecka fot. Paweł Supernak / PAP







8.45 Na ulicach można spotkać wolontariuszy. Jak ich rozpoznać? Każdy powinien posiadać puszkę 26. Finału WOŚP - co roku wzór jest inny, tym razem dominującym motywem są latawce. A ponadto identyfikator i czerwone serduszka naklejki.

Jurek Owsiak z puszką i identyfikatorem wolontariusza WOŚP fot. Łukasz Widziszowski/ WOŚP

8.30 Punktualnie rozpoczął się wielki 26. Finał WOŚP. Celem tegorocznej zbiórki jest pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków".

8.15 Trwa odliczanie do oficjalnego startu, który zaplanowano na 8.30. Jak poinformował Jurek Owsiak, do tej pory na konto WOŚP wpłynęło już ponad 7,6 milionów złotych.

>>> ZOBACZ CO ZAPLANOWANO NA FINAŁ WOŚP W WARSZAWIE <<<

Wielki finał



W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy gra po raz 26. 14 stycznia to dzień finału akcji, kiedy na ulice wyszło ponad 120 tysięcy wolontariuszy, by kwestować na rzecz WOŚP. Partnerem i gospodarzem 26. Finału WOŚP jest Grupa TVN.

Scena i multimedialny namiot WOŚP w tym roku stanęły przed Pałacem Kultury i Nauki. To miejsce - jak mówi sam Jurek Owsiak - otwarte dla wszystkich. Tam też około godziny 20.00 w niebo wystrzelą fajerwerki.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej powstała w 1993 roku - od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

W ciągu 25 lat Fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie dla szpitali ponad 830 mln złotych. Celem 26. Finału WOŚP jest pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków".

md/kz/PAP