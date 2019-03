Informacje

- To rozwiązanie bardzo skomplikowane i bardzo rzadkie - tak o budowie tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy mówi rzecznik wykonawcy Mateusz Witczyński. Tunel samochodowy zaprojektowano głęboko pod ziemią, pod pierwszą linią metra. W piątek z kamerą obserwowaliśmy jego budowę.



Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku ursynowskim będzie częściowo schowana w tunelu, który pobiegnie pod i w poprzek pierwszej linii metra. - Tak naprawdę takich projektów jest na świecie bardzo mało – mówi Mateusz Witczyński, rzecznik firmy Astaldi, wykonawcy POW. I dodaje, że tego typu budowla jest dużo bardziej skomplikowana, niż gdyby powstawała np. pod tunelem kolejowym, ze względu na to, że metro kursuje znacznie częściej.

Budowniczy tunelu zeszli już na 15 metrów poniżej powierzchni ziemi. - Pozostało nam około sześciu metrów do wybrania. Tam znajdować się będzie jezdnia dla samochodów - informuje Witczyński. Można już zobaczyć, że tunel metra nie opiera się na gruncie, tylko jest schowany w betonowej konstrukcji. - Przez cały czas prac nie było konieczności zatrzymywania ruchu w tunelu metra – informuje rzecznik.

Cały tunel drogowy zostanie wykonany z czterech rzędów ścian. Będą to kolejno: ściana zewnętrzna oddzielająca wnętrze tunelu od ziemi, przestrzeń 17-metrowa w jednym kierunku jazdy, ściana wewnętrzna, 8-metrowy kanał wentylacyjny oddzielający od drugiej nawy drogowej, kolejna ściana środkowa i druga nawa 17-metrowa dla jazdy w drugim kierunku i wreszcie ściana zewnętrzna położna po drugiej stronie.

- Następnie zostaną wykonane przesłony, czyli połączenia ścian, które dochodzą do krawędzi tunelu od jednej i drugiej strony – będziemy musieli odciąć przepływ wody. Wtedy będzie można wykonać te części ścian, które są pod tunelem i wreszcie przystąpimy do zejścia na głębokość około 20 metrów, gdzie będzie jezdnia tunelu drogowego - wylicza rzecznik prasowy wykonawcy.

Trasa gotowa w 2020 roku

Prace przy POW na Ursynowie ruszyły 1 marca. Obejmowały likwidację popularnego ronda u zbiegu al. KEN i Płaskowickiej i likwidację lewoskrętu na tym skrzyżowaniu. Wprowadzono szereg objazdów dla mieszkańców.

Cała Południowa Obwodnica Warszawy to 18,5 km drogi - od węzła Puławska do węzła Lubelska. Jej koszt to 2,5 miliarda złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2020 roku.

POW będzie przebiegać pod I linią metra fot. tvnwarszawa.pl

ab/ec