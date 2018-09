"Glustram" aktywistów ruszył w miasto

Informacje

W poniedziałek działacze Koalicji Ruchów Miejskich na czele ze swoją kandydatką na prezydentkę - Justyną Glusman - zaczęli "nowy etap kampanii". Wynajętym i stylizowanym wyborczymi motywami tramwajem - Glustramem - kursują po mieście i rozmawiają z mieszkańcami.

- Justyna Glusman została oficjalnie zarejestrowana jako kandydatka na prezydenta Warszawy z ramienia Koalicji Ruchów Miejskich. Dlatego dzisiaj otwieramy się na mieszkańców. Ruszamy w miasto, żeby pokazać, jak transport publiczny powinien być realizowany - powiedział na porannej konferencji rzecznik koalicji Jan Popławski.

Wyborczy Glustram

Na miejsce rozmów z warszawiakami aktywiści wybrali tramwaj, bo - jak mówili - to najlepszy środek transportu publicznego, który "powinien być rozwijany w Warszawie". Tramwaj został wynajęty i wyborczo zaaranżowany. Z jednej strony zamieszczono duży baner z napisem "Warszawa na dobrych torach" i logiem: Miasto Jest Nasze | Ruchy Miejskie.

Z drugiej strony - na szybach składu - naklejono zdjęcie kandydatki oraz główne postulaty wyborcze aktywistów, między innymi: sprawna komunikacja miejska i Warszawa bez smogu.

Jedni jeżdżą starym dieslem, inni limuzyną rządową. A my ruszyliśmy w miasto z @JustynaGlusman naszym tramwajem #GlusTram. Spotkacie nas codziennie na mieście rano i po południu. Można wsiadać! pic.twitter.com/rA9CLS1XwI — Miasto Jest Nasze 🌳🌲🌿 (@MiastoJestNasze) 24 września 2018

Wyborczy tramwaj ruszył w poniedziałek o 8 rano z placu Narutowicza. Kursował po Ochocie i Śródmieściu. W kolejnych dniach ma pojawiać się w innych częściach Warszawy i o różnych porach - w porannym lub popołudniowym szczycie komunikacyjnym.

- Nasz tramwaj będzie jeździł przez cały tydzień. Będziemy agitować i zachęcać mieszkańców, żeby głosowali na naszych kandydatów. Możemy też mieszkańców podwieźć, zabrać do pracy - mówił Popławski.

Pętla w sercu Ochoty

Miejsce poniedziałkowej inauguracji, jak wskazywali aktywiści, nie zostało wybrane przypadkowo. - Znajdujemy się dziś na tak zwanej niepotrzebnej pętli tramwajowej, którą miasto chciało zlikwidować. To pętla w sercu Starej Ochoty. Służy nie tylko tramwajom historycznym kursującym przy różnych okazjach, ale także przy awariach i remontach pozwala na zachowanie płynności ruchu - powiedziała jeszcze przed startem kursu Justyna Glusman.

O sporze wokół pętli na placu Narutowicza wielokrotnie pisaliśmy na tvnwarszawa.pl. Władze ratusza początkowo rzeczywiście optowały za jej likwidacją (w ramach planowanej od dawna przebudowy placu). Część mieszkańców Ochoty, aktywiści i działacze Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej stanowczo protestowali. Ostatecznie władze miasta zdecydowały, że pętla zostanie, ale zmniejszona do jednego toru.

- Chcemy żeby ta pętla była przyjazna i zmniejszona, ale żeby zachowała swoją funkcjonalność - podkreśliła Glusman.

Pytana przez dziennikarzy o główne hasło wyborcze, przypomniała: - To "Przewietrzymy Warszawę". Mówimy o tym zarówno w kontekście smogu, jak i wpuszczenia takiego świeżego powietrza do ratusza i do rady miasta, gdzie też wystawiamy kandydatów - mówiła.

Glusman ogłosiła start w wyborach pod koniec czerwca. Jest ekonomistką, ekspertką do spraw samorządu i polityki regionalnej. Jak mówiła przedstawiając swoją kandydaturę podczas jednej z konferencji, ma doświadczenie "w pracy w administracji publicznej na poziomie centralnym, jak i na poziomie samorządu terytorialnego, ale także w biznesie i w organizacjach pozarządowych".

kw/mś