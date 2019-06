Głośna budowa metra na Bródno. Na placu 500 pracowników

Informacje



- Na pewno będzie głośno, będzie hałas, będzie pył - ostrzegał Bartosz Sawicki z firmy Gulermak, wykonawcy metra na Bródnie. Prace na budowie północno-wschodniego odcinka podziemnej kolejki mają zakończyć się za dwa lata.

Na stacji Bródno (C21) trwają intensywne prace przy budowie ścian szczelinowych, czyli - jak wyjaśnił Sawicki - betonowych wanien chroniących budowę przed zalaniem wodami gruntowymi oraz osuwiskami. Długość przyszłej stacji Bródno przy skrzyżowaniu Rembielińskiej i Kondratowicza wraz z torami odstawczymi wyniesie prawie 700 metrów.

"Te uciążliwości będą"

- W tym momencie pogłębiarka tworzy 30-metrowy wykop - mówił rzecznik prasowy Gulemark na spotkaniu prasowym.

Jak dodał urząd miasta, prace odbywają się non stop. "Po zgłębieniu otworu w ziemi, wypełniany jest on zawiesiną bentonitową, która zabezpiecza go przed osypaniem, a następnie w otworze umieszczana jest klatka zbrojeniowa. Proces wieńczy betonowanie" - czytamy w komunikacie ratusza.



Jak ostrzegł Sawicki, mieszkańcy Bródna będą musieli przyzwyczaić się do hałasu, bowiem w niektórych miejscach prace oddalone są o zaledwie półtora metra od budynków i okien.

- Te uciążliwości będą. Na pewno będzie głośno, będzie hałas, będzie pył, ale staramy się, żeby były one jak najmniejsze - zapewnił. I wyjaśnił, że cykl prac dostosowany jest do rytmu życia mieszkańców. - Żeby najcięższe roboty były wykonywane w godzinach dziennych, wtedy gdy większość mieszkańców jest w pracy - sprecyzował.





Budowniczowie metra zadbają też o ochronę budynków.

- Tam gdzie jesteśmy stosunkowo blisko budynków, powstaną ekrany dźwiękoszczelne - mówił Sawicki. I dodał, że w miejscu budowy znajdują się myjki dla wyjeżdżających ciężarówek. W przypadku upałów cały teren polewany jest wodą, by jak najmniej kurzu wzbijało się w powietrze.

Jak poinformował Sawicki, w tym momencie na budowie pracuje ponad 500 osób. - Dla całości kontraktu wraz z projektantami i personelem zarządzającym jest to około tysiąc osób - wyliczał. I zapewnił, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Zakończenie w 2021 roku

Umowę na budowę tego odcinka podpisano 28 września 2018 roku. Na północno-wschodniej końcówce metra powstaną trzy stacje: Zacisze pod ulicą Figara w pobliżu skrzyżowania z Codzienną, Kondratowicza przy skrzyżowaniu ulicy Malborskiej i Kondratowicza oraz Bródno przy skrzyżowaniu ulicy Kondratowicza i Rembielińskiej.

Połączy je ponad cztery kilometry tuneli. Za ostatnią stacją powstanie również duża hala – z 11 torami – która będzie służyła do zawracania i postoju pociągów. Wybudowane zostaną także trzy wentylatornie. Wykonawca, konsorcjum firm Astaldi i Gulermak, na zrealizowanie projektu wartego 1 397 895 000 złotych ma czas do września 2021 roku.

