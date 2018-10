Informacje

Przebudowa Głębockiej trwa od wiosny. Urzędnicy aktualizują harmonogram robót i nie wykluczają zmiany terminu zakończenia prac. Na poszerzenie ulicy będziemy musieli prawdopodobnie poczekać dłużej niż zakładano.

Na remont i poszerzenie zniszczonej nawierzchni na Głębockiej mieszkańcy Białołęki czekali od dawna. Umowa z wykonawcą remontu została zawarta w październiku ubiegłego roku, prace rozpoczęły się w kwietniu. Inwestycja powinna być ukończona do 17 lutego przyszłego roku.

Jak zapewnia Zakład Miejskich Inwestycji Drogowych, na razie data nie była przesuwana. - Obecnie trwa aktualizacja harmonogramu robót, w związku z czym termin zakończenia prac może ulec zmianie - poinformowała Małgorzata Gajewska, rzeczniczka ZMID.

Narzekają kierowcy i przewoźnicy

Teraz Głębocką można przejechać tylko w kierunku Trasy Toruńskiej. Drugi pas jezdni jest całkowicie rozkopany. Wykonawcy zostało pięć miesięcy na zakończenie remontu. Jednak patrząc na to, jak dziś wygląda ulica, opóźnienie jest bardzo możliwe. Gdy w ubiegłym tygodniu plac budowy odwiedził nasz reporter, zastał kilku robotników i jedną małą koparkę.

Do naszej redakcji docierają także sygnały, że stan jedynej dostępnej jezdni pozostawia wiele do życzenia. Na zniszczoną nawierzchnię skarżą się nie tylko przejeżdżający tamtędy kierowcy prywatnych samochodów, ale i przewoźnicy komunikacji miejskiej zaniepokojeni o podwozia autobusów.

- Trasę objazdową wyznaczył Zarząd Transportu Miejskiego. Miejskie Zakłady Autobusowe zgłaszały do ZTM swoje wątpliwości, co do wyznaczonego objazdu - stwierdza Adam Stawicki, rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych.

Potwierdza to ZTM. - Do Zarządu Transportu Miejskiego wpływają informacje od przewoźników o złym stanie nawierzchni ulicy Głębockiej. Nasi pracownicy na bieżąco go monitorują i zgłaszają uwagi inwestorowi i wykonawcy - informuje Wiktor Paul z biura prasowego ZTM.

- Z naszych obserwacji wynika, że wykonawca prac na bieżąco realizuje doraźne działania służące poprawie sytuacji - dodaje. Podobnego zdania jest rzeczniczka ZMID, która zapewniła nas, że firma Strabag systematycznie naprawia zniszczoną nawierzchnię.

Jaka będzie Głębocka?

Koszt poszerzenia Głębockiej to 49 milionów złotych. Ulica zmieni się od Podwójnej do Berensona. Po zakończeniu prac będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Jezdnia będzie o metr szersza niż dotychczas. Po obu stronach powstaną chodniki, będzie też nowa ścieżka rowerowa i zatoki autobusowe.

Na skrzyżowaniach z Podwójną, Sieczną, Skarbka z Gór i Podłużną oraz Berensona z Kątami Grodziskimi powstaną ronda. Natomiast ulica Lewandów zostanie połączona z Berensona nową drogą, przebiegającą równolegle do Głębockiej.

Zakres prac obejmuje też odwodnienia jezdni, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia, przebudowę wodociągu, gazociągu, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej na całej długości drogi. Równoległe Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji buduje nową kanalizację ściekową na ulicach: Głębockiej, Berensona i Kąty Grodziskie oraz przebudowuje sieć wodociągową na Głębockiej i Berensona.

