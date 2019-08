Ginekolog dla niepełnosprawnych. Specjalne fotele i pomoc w dotarciu

Informacje

Miejskie szpitale na Pradze i Solcu otwierają gabinety ginekologiczne przystosowane do przyjmowania pacjentek z niepełnosprawnościami. Ułatwieniem będzie nie tylko specjalistyczny sprzęt, ale także forma zapisów i przebieg samej wizyty.

Jak poinformował stołeczny ratusz, uruchomienie gabinetów poprzedzone zostało cyklem szkoleń personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek i położnych prowadzonych przez Fundację "Kulawa Warszawa".

"Dzięki niemu personel poznał indywidualne potrzeby i trudności, jakich mogą doświadczać osoby z każdego rodzaju niepełnosprawnościami (ruchową, wzroku, słuchu i mowy, intelektualną, neurologiczną, psychiczną) po to, aby w jak najbardziej dogodny dla danej grupy sposób zaopiekować się pacjentkami. Wykłady zostały wzbogacone o ćwiczenia pozwalające doświadczyć niepełnosprawności z wykorzystaniem m.in. opasek na oczy, słuchawek, wózków, symulatorów niedowidzenia i ograniczenia ruchowego" - podają urzędnicy.

Jak umówić się wizytę?

Wizyty w obu szpitalach będą umawiane indywidualnie już od najbliższego wtorku. Ze Szpitalem Praskim można skontaktować się z mailowo pod adresem przyjazny@szpitalpraski.pl lub telefonicznie pod numerem 22-555-12-34 (w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00). Wizytę w Szpitalu Solec można umówić, pisząc na adres przyjazny@cmsolec.pl lub dzwoniąc pod numer 883-700-972 (w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00).

Po uzyskaniu zgłoszenia pracownik szpitala kontaktuje się z pacjentką, ustalając zakres niezbędnej pomocy dostosowany do niepełnosprawności. Możliwa jest m.in.: pomoc przy wysiadaniu/wsiadaniu z samochodu przed szpitalem (wyjęcie wózka, pomoc w wejściu do szpitala), spotkanie w określonym miejscu szpitala i pomoc w dotarciu do odpowiedniego gabinetu, zapewnienie tłumacza języka migowego czy dodatkowej asysty przy badaniu.

Fotele dla niepełnosprawnych

W obu placówkach gabinety wyposażone są w fotele przystosowane do wymogów pacjentek z niepełnosprawnością ruchową.

Jak poinformował ratusz, na funkcjonowanie gabinetów w szpitalach Praskim i Soleckim ze stołecznego budżetu przeznaczono 1,1 miliona złotych.

