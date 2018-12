Gigantyczne kolejki po chleb

Informacje

Poranek wigilijny w kolejce? Taki obrazek o świcie uchwycił na Gocławiu Reporter 24 Michał, a dziennikarka TVN24 na Kabatach.

Jak relacjonował Reporter 24, zdjęcie zrobił około godziny 6.30 u zbiegu ulic Bora-Komorowskiego i generała Fieldorfa.

Poranek w kolejce

"Kolejka za pieczywem na warszawskim Gocławiu" – zatytułował informację wysłaną na Kontakt 24.

Widać jak wzdłuż budynku przy ulicy Fieldorfa ustawiło się sporo chętnych na ostatnie zakupy przed świętami.

Jak relacjonował po godzinie 8.30 reporter tvnwarszawa.pl, kolejka ciągnie się na około 30 metrów.

- Klienci czekają przed jedną z lokalnych piekarni – powiedział Artur Węgrzynowicz.

"Wyjątkowo dobry chleb"

Z kolei reporterka TVN24 przyglądała się sytuacji na Kabatach – tam również mieszkańcy stanęli rano w kolejce po pieczywo, a do sklepu docierała właśnie dostawa chleba.



- Stoi około 50-60 osób. Ta kolejka cały czas rośnie – relacjonowała po godzinie 9 Karolina Wasilewska.



Klienci przyznawali, że po pieczywo czekają nawet ponad godzinę. – Ale to jest przyjemne nawet, rozmawia się z osobami w kolejce przed świętami. Wyjątkowo dobry chleb tutaj jest. Klienci sami oceniają i wiedzą, co kupują – mówił jeden z mężczyzn.

ZDJĘCIE REPORTERA 24 z GOCŁAWIA:

Kolejka na Gocławiu fot. Michał / Kontakt 24

ran