Gigantyczne choinki, kosze z niespodziankami. Wigilia przed laty

1/6 Rozdawanie pieczywa osobom biorącym udział w wigilii w 1926 roku fot. nac 2/6 Rozdawanie zabawek dzieciom biorącym udział w wigilii. W głębi widoczna orkiestra wojskowa 31 pp w 1926 roku fot. nac 3/6 Dziewczynka i chłopiec w strojach ludowych wśród koszy z podarkami. W głębi widoczna orkiestra wojskowa 31 pp w 1926 roku fot. nac 4/6 Wigilia dla najbiedniejszych dzieci z Żoliborza zorganizowane przez 30 Pułk Strzelców Kaniowskich w 1934 roku fot. nac 5/6 Wigilia w kompanii zamkowej 1 Dywizjonu Żandarmierii w Warszawie w 1931 fot. nac 6/6 Dzieci przy stole wigilijnym Pod choinką stoi dowódca 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej w 1935 roku fot. nac











To podróż do lat międzywojnia. Dzięki nim możemy zobaczyć, jak ok. 90 lat temu wyglądały święta. Fotografie przedstawiają m.in rozdawanie pieczywa uczestnikom wigilii w 1926 roku, kosze z podarkami i dzieci, które dostają zabawki.

Wigilia dla najbiedniejszych

Nie brakuje również wątków militarnych. Jest orkiestra, jest też 30 Pułk Strzelców Kaniowskich i 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej, które organizują wigilię dla najbiedniejszych dzieci.

Można także zobaczyć, jak wyglądała Wigilia w kompanii zamkowej 1 Dywizjonu Żandarmerii w Warszawie.

W tamtym okresie olbrzymie choinki zdobiły również przedwojenną Warszawę:

1/5 Oświetlona choinka na Rynku Starego Miasta w 1938 roku fot. nac 2/5 Oświetlona choinka na placu Piłsudskiego w 1938 roku fot. nac 3/5 Oświetlona choinka przed Dworcem Głównym przy Al. Jerozolimskich 35 w 1935 roku fot. nac 4/5 Oświetlona choinka przed gmachem Teatru Wielkiego w 1938 roku fot. nac 5/5 Oświetlona choinka w Warszawie w 1937 roku fot. nac









Widok klientów krążących po świątecznie wystrojonych sklepach to w ostatnich dniach bardzo popularny obrazek. A jaki klimat towarzyszył zakupom przed Wigilią ponad 40 lat temu? Możemy się przekonać, oglądając również zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego.

ran