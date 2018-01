Informacje

Rozstrzygnięto konkurs na pomniki smoleńskie fot. TVN24

- Mamy pewien problem z pomnikami Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej, jeśli chodzi o relacje z warszawskim samorządem – powiedział w Radiu Zet Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



Podczas porannej audycji odpowiadał na pytania związane z lokalizacja monumentów.

"Są przyległe tereny"

Mówił, że nie widzi możliwości, by znalazły się one na Krakowskim Przedmieściu. - Nie staną one na placu Piłsudskiego, ale są przyległe tereny, które można w tym kontekście rozważyć. Bierzemy pod uwagę obszary w bezpośredniej bliskości placu, które są godne, by właśnie tam powstały te pomniki – mówi stwierdził w radiu.Jego zdaniem nie ma co brać pod uwagę lokalizacji wskazanych przez stołeczny ratusz. Przekonywał, że samorząd nie wykazuje dobrej woli w tej sprawie. I zaznaczył, że nie dostał żadnego pozytywnego sygnału od Hanny Gronkiewicz-Waltz.- W najbliższym czasie będziemy mogli poinformować o nowej koncepcji, jeśli chodzi o lokalizację – zapowiedział gość Radia ZET.

Sasin dodał, że może nie zostać dotrzymany planowany termin budowy, czyli 10 kwietnia tego roku. - Bardzo byśmy chcieli, by pomniki upamiętniające pojawiły się 10 kwietnia, ale może się okazać, że wtedy dopiero zaczniemy ich budowę. Nie wykluczam, że będzie to jakaś forma wmurowania kamienia węgielnego - tłumaczył polityk partii rządzącej.



Już w listopadzie ubiegłego roku podczas miesięcznicy smoleńskiej Jarosław Kaczyński mówił, że "być może będą pewne zmiany dotyczące miejsca pomników upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego".

Dwa pomniki

Jak pisaliśmy w październiku, wybrano projekty pomników ofiar katastrofy smoleńskiej i Lech Kaczyńskiego. Ten pierwszy ma kształt trójkąta, przypominającego statecznik samolotu, na którym znalazły się nazwiska ofiar katastrofy. Jego podstawa ma być podświetlona. Monument zaplanowano w północnej części skweru imienia księdza Jana Twardowskiego, przy Karowej.



Jeśli chodzi zaś o projekt pomnika Lecha Kaczyńskiego, komitet wyróżnił projekt przygotowany przez Stanisława Szwechowicza oraz Jana Raniszewskiego. Przedstawia on idącego Kaczyńskiego, przebijającego mury. Miał stanąć na osi ulicy Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA POMNIKI SMOLEŃSKIE:





